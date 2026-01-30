Anestesisjuksköterska
2026-01-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Dagkirurgen, Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Är du anestesisjuksköterska och vill arbeta på en av Sveriges bästa operations- och intensivvårdskliniker? Läs gärna vidare!
Rollen som anestesisjuksköterska
Som anestesisjuksköterska hos oss arbetar du främst med planerade, polikliniska operationer inom flera olika specialiteter. Du ansvarar för anestesiologisk omvårdnad före, under och efter operation och du ingår i ett multiprofessionellt team där din centrala roll är att säkerställa trygg och säker anestesi. Du kommer även att arbeta på våra två uppvakningsavdelningar och ta hand om patienterna före och efter operation. Både vuxna och barn opereras och omhändertas hos oss. I dagsläget är våra öppettider måndag - fredag 07:00-19:30.
Din blivande arbetsplats
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag på en av Sveriges bästa dagkirurgiska enhet. Operations- och intensivvårdskliniken är en av sjukhusets största kliniker med ca 450 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, sterilteknisk verksamhet och en administrativ enhet. Kliniken har medarbetare med hög kompetens och vilja av att vara med och utveckla - du ska vara med och bidra till denna utveckling. Visionen är att vara en klinik i världsklass och tillsammans ger vi patienterna den bästa möjliga vården!Publiceringsdatum2026-01-30Profil
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och som trivs i och främjar teamarbete över gränserna. Har du tidigare erfarenhet som anestesisjuksköterska värdesätter vi detta högt.
För att trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, trygg och stabil i ditt arbetssätt med ett positivt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga, positiv attityd och är flexibel i ditt sätt att arbeta. Det är viktigt för oss att du har hög arbetsmoral, kan ta egna initiativ, har förmåga att se helheten, kunna anpassa dig efter ändrade omständigheter och behålla ett lugn i stressade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är önskvärt att du har några års erfarenhet som anestesisjuksköterska samt har god datavana.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Du kommer att arbeta i vårt team på Dagkirurgen där vi sätter våra mål högt och vår vision är att tillsammans erbjuda operations- och intensivvård i världsklass. Utmanande? Javisst! Vi jobbar långsiktigt och målmedvetet vilket borgar för en god arbetsmiljö och därmed hög trivsel. Trivs vi och har bra kompetens, då har vi förutsättningar för att erbjuda våra patienter utomordentligt god sjukvård. Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Åsa Bengtsson 010-242 19 23 eller mail: asa.a.bengtsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-02-27. Välkommen med din ansökan.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
