Anestesisjuksköterska - Resursbank timvikarie
2025-12-08
Att arbeta som anestesisjuksköterska hos oss:
Vill du jobba extra som anestesisjuksköterska hos Operationskonsulterna och ingå i vår resursbank? Vi får förfrågningar från kunder som behöver hjälp enstaka dagar med kort varsel, är du den som vi söker? Detta är ett uppdrag för dig som vill, kan och har möjlighet att jobba några timmar och ibland även med kort varsel. Ett bra tillfälle för dig att testa att jobba tillsammans med oss och hos vissa av våra kunder. Vi har uppdrag på stora Regionsjukhus och privata kliniker runt om i hela Sverige och du väljer naturligtvis när och var du vill jobba. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och ha lång erfarenhet av att arbeta på en operationsavdelning.
Välkommen till oss!
KRAV
• Sjuksköterskeutbildning 3 år
• Specialistsjuksköterskeutbildning anestesi 1 år
Kompetenser:
KRAV
• Anestesi
Språk:
KRAV
• Svenska
Arbetslivserfarenhet:
KRAV
• Anestesisjuksköterska, 5 års erfarenhet eller mer
Om dig:
Arbetet som specialistsjuksköterska inom operation är kvalificerat och vi vill därför att du har minst 5 års erfarenhet inom din specialité. Vi anser att det krävs för att man ska vara tillräckligt trygg i sin yrkesroll och det stämmer väl överens med företagets roll som specialister i branschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från flera olika avdelningar. Du ska gärna vara intresserad av kompetensutveckling och ett steg framåt i karriären. Vi premierar deltagande i kurser och utbildningar. Vi som arbetar hos Operationskonsulterna har i genomsnitt ca 19 års specialisterfarenhet och vi ställer högst kompetenskrav i bemanningsbranschen. Det innebär att du som Operationskonsult ofta hör till de på arbetsplatsen med längst erfarenhet och som sådan förväntar vi oss att du tycker det är självklart att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till nyare kollegor. Att handleda studenter och nya kollegor hör till arbetsuppgifterna.
Lön, ersättning och förmåner:
Lön efter placering, uppdrag och omfattning. Vi ordnar med resa & boende i förekommande fall. Allmänpension, Tjänstepension, OB, friskvårdsbidrag samt förmånsportalen Benify. Trevliga företagsevent/sammankomster för bättre sammanhållning, stöd och gemenskap.
Trygghet och säkerhet:
Hos Operationskonsulterna är du som anställd i trygga händer och alla medarbetare är fullt försäkrade via vårt trygghetspaket och samarbete med IF och AFA.
Läs mer om oss på vår webbplats:
operationskonsulterna.se
Välkommen med din ansökan!
Oseriösa ansökningar anmäls till Arbetsförmedlingen
Detta uppdrag riktar sig endast till personer med relevant utbildning inom vårdsektorn. Vi undanber oss ansökningar från personer utan denna bakgrund, dvs personer från andra branscher som saknar vårdutbildning. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav där vi anser utan tvivel att det är en oseriös ansökan kommer att vidarebefordras direkt till Arbetsförmedlingen för vidare hantering. Vi tackar för er förståelse och ser fram emot ansökningar endast från kvalificerade kandidater.
Operationskonsulterna är specialister på operationssjukvård, förlossningssjukvård, intensivvård och övriga specialistsjuksköterskeområden som tex ambulans, röntgen, distriktssjukvård, ögonsjukvård, akutmottagning mm. Företaget finns i hela Sverige och arbetet leds från vårt huvudkontor i Gamla Stan i Stockholm. Bolaget drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor samt undersköterskor som är väl medvetna om vad som krävs av varje medarbetare för att kunna göra ett professionellt arbete. För dig som anställd är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av arbete inom specialistsjukvården med komplett försäkringsskydd. Ersättning
