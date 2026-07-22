Anestesikliniken, Växjö - pre och post OP
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-07-22
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Nu söker vi fler engagerade sjuksköterskor till vårt team inom pre- och postoperativ vård på anestesikliniken i Växjö – en plats där kompetens, omtanke och avancerad vård möts. Här får du vara med och skapa trygghet för patienterna genom hela deras operationsresa – före, under och efter ingreppet.
Hos oss blir du en del av ett professionellt och varmt team som jobbar tätt tillsammans. Vi tar hand om både dagkirurgiska patienter som går hem samma dag och inneliggande patienter som behöver vårdas längre för återhämtning.
Hos oss får du en lång och trygg introduktion med utbildning, handledning och stöd som ger dig de bästa förutsättningarna att känna dig säker och väl förberedd i din roll. Vi erbjuder en arbetsmiljö där teamkänsla, utveckling och engagemang står i centrum, och där du får möjlighet att arbeta med varierade och stimulerande arbetsuppgifter i en modern, högteknologisk verksamhet. Du ges goda möjligheter att bredda din kompetens inom både pre- och postoperativ vård samtidigt som du får ta del av den högspecialiserade vård vi bedriver.
Arbetet är främst förlagt till dag och kvälls men med viss helgtjänstgöring. Tillsammans med engagerade kollegor bidrar du till en verksamhet där samarbete, kunskapsutbyte och kvalité genomsyrar vardagen. Här möter du en stor variation av patienter, situationer och arbetsuppgifter, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö där arbetstempot växlar och varje dag erbjuder nya möjligheter att utvecklas och göra skillnad.
Välkommen att bli en del av vårt team!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom vår pre- och postoperativa vård är du navet i patientens operationsresa. Du skapar trygghet och säkerhet för patienter både före och efter ingreppet, oavsett om det rör sig om dagkirurgi eller längre vårdtider. Ditt arbete omfattar bland annat:
• Förberedelser inför operation: Bedöma hälsotillstånd, informera och förbereda dagkirurgiska patienter.
• Postoperativ omvårdnad: Ge kvalificerad vård, smärtlindring och stöd för både slutenvårds- och dagkirurgiskapatienter.
• Övervakning och bedömning: Följa vitala parametrar, tidigt upptäcka och agera på komplikationer orsakade av ingrepp eller anestesi.
• Läkemedelshantering: Administrera läkemedel och behandlingar enligt ordination med fokus på patientsäkerhet.
• Dokumentation & rapportering: Noggrant dokumentera vårdinsatser och rapportera förändringar i patientens tillstånd.
• Tvärprofessionellt samarbete: Arbeta nära läkare, anestesiläkare och övrig vårdpersonal för att skapa en helhetssyn och en trygg vårdplan.
Vi erbjuder en gedigen introduktion med individuell utbildning och nära stöd i din nya roll. Arbetstiderna är i huvudsak måndag till fredag, men helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill växa i en spännande, högspecialiserad verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är:
• Strukturerad & självständig- Planerar, prioriterar och genomför omvårdnadsinsatser effektivt.
• Relationsskapande- Har lätt för att bygga förtroende med både patienter och kollegor.
• Lagspelare- Bidrar aktivt till teamets sammanhållning genom samarbete.
• Nyfiken & utvecklingsbenägen - Tar till dig ny kunskap och vill fördjupa dina färdigheter inom anestesi och intensivvård.
• Meriterande- Erfarenhet av kirurgi och/eller postoperativ vård.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 337/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Lovisa Åstrand Kjellsson 0470-54 44 70 Jobbnummer
10009299