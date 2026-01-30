Android Platform Developer till Alecom - Bygg plattformen som räddar liv
Vill du bygga grunden för nästa generations ledningssystem? Hos Alecom får du dyka djupt ner i Androids kärna (AOSP) för att skapa robusta lösningar där varje sekund räknas. Var med och forma tekniken som stöttar blåljuspersonal och samhällsviktiga funktioner i deras mest kritiska stunder.
OM TJÄNSTEN
Som Android Platform Developer hos Alecom spelar du en avgörande roll i att utveckla den tekniska ryggraden för våra avancerade infotainment- och ledningssystem. Du jobbar inte bara med appar, utan på plattformsnivå med Android System Services, ramverk och hårdvarunära integrationer.
I denna roll kombinerar du djup teknisk expertis med ett agilt arbetssätt. Du blir en del av ett bolag som förenar det lilla företagets snabbhet med global leveranskraft. Här får du se din kod göra verklig nytta i komplexa, verksamhetskritiska miljöer där stabilitet och prestanda är livsavgörande.
Du erbjuds
• Meningsfullhet: Din kod blir en del av system som används av polis, räddningstjänst och industri när det verkligen gäller.
• Teknisk utmaning: Jobba hands-on med AOSP-internals, OS-uppgraderingar och integration mellan Java/Kotlin och C++.
• Inflytande: En nyckelroll i ett expansivt bolag där dina idéer och din förmåga att se lösningar från nya vinklar driver vår innovation framåt.
Rollen innebär ett helhetsansvar för Android-plattformens funktionalitet och utveckling. Du kommer bland annat att:
• Utveckla och underhålla plattformskomponenter för Android-baserade infotainment- och verksamhetssystem.
• Implementera funktioner i Java/Kotlin och integrera dessa med nativa C++-lager.
• Driva OS-uppgraderingar: Säkerställa att plattformen migrerar sömlöst mellan Android-versioner och bibehåller kompatibilitet med hårdvara och API:er.
• Kvalitetssäkring: Genomföra design- och kodgranskningar samt supportera CI/CD-pipelines (Jenkins).
• Samarbeta: Arbeta tätt med kundprojekt och tvärfunktionella team för att omsätta komplexa behov till intuitiva, stabila system.
VI SÖKER DIG SOM
Har en stark passion för Android-plattformen och trivs med att gräva i systemets inre delar. Du har förmågan att förstå hur hårdvara och mjukvara interagerar för att skapa en pålitlig helhet.Kvalifikationer
• Solid erfarenhet av Android- och AOSP-utveckling (plattformsnivå).
• Expertkunskaper i Java och Kotlin.
• Erfarenhet av Android-versionuppgraderingar, API-förändringar och validering i inbäddade miljöer.
• Kunskap i Python för skripting och automatisering.
• Erfarenhet av CI/CD-arbetsflöden (ex. Jenkins).
• Mycket goda kunskaper i engelska (svenska är meriterande för kundkontakt).
Meriterande:
• Erfarenhet av nativ integration i C++.
• Bakgrund inom Automotive Infotainment eller liknande komplexa miljöer. Dina personliga egenskaper
Vi tror att du ser komplexa system som en värld av möjligheter snarare än hinder. Du tar ägarskap för dina projekt från start till mål och vågar utmana befintliga antaganden för att hitta smartare lösningar. Som person är du hjälpsam, delar gärna med dig av din kunskap och trivs i en miljö där teknik möter mänsklig säkerhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen omfattas även av en bakgrundskontroll, som kommer att genomföras på slutkandidat.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Alecom är ett IT-företag som sedan 1988 fokuserat på att leverera säkra kommunikationslösningar och verksamhetskritisk mjukvara. Vi förvandlar komplexa operationer till intuitiva användarupplevelser i skärningspunkten mellan säkerhet, effektivitet och teknik. Varaktighet, arbetstid, etc.
