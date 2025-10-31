Android Developer
2025-10-31
Androidutvecklare till kommande uppdrag! Vi ser en ökad efterfrågan på Androidutvecklare till våra kunder, i Stockholm och Göteborg. Är du passionerad kring mobilutveckling vill arbeta med Android? Vi letar efter Androidutvecklare som vill vara med och bygga framtidens mobilupplevelser! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Utveckla och underhålla Android-appar i Kotlin/Java Samarbeta med UX-designers för att skapa snygga och intuitiva gränssnitt Delta i kodgranskningar, sprintplanering och dagliga stand-ups Arbeta med moderna ramverk och verktyg, t.ex. MVVM och Retrofit Vi söker dig som har: Minst 2 års erfarenhet av Androidutveckling Goda kunskaper i Kotlin och/eller Java Förståelse för Android SDK, UI-designprinciper och tredjepartsbibliotek Erfarenhet av att arbeta agilt En vilja att hela tiden lära dig nytt och dela kunskap med andra Meriterande: Utbildning inom t.ex. systemvetenskap, datavetenskap eller liknande Erfarenhet av Jetpack Compose Erfarenhet av CI/CD för Android Backend-kunskaper (t.ex. REST API, Firebase, GraphQL) Danda erbjuder: Spännande uppdrag hos både svenska och internationella kunder Möjligheter till professionell tillväxt och karriärutveckling. Konkurrenskraftig ersättning och förmånspaket. En snabb och dynamisk arbetsmiljö med fokus på teknik. Chansen att vara en del av ett team som formar framtidens produkter. En stödjande och inkluderande företagskultur som värdesätter kreativitet och innovation. Vi har självklart kollektivavtal och är ansluta till Almega! Ersättning
