Andritz Söker En Manager Service Till Pulpeye
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
PulpEye Analyzers är nu en del av ANDRITZ. PulpEye är vår produkt som fokuserar på onlineapplikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. PulpEye erbjuder producenter av massa, papper och kartong ett brett utbud av beprövade onlineanalysatorer, mätningar och styrsystem - från fliskvalitet och kappatal till fiberegenskaper och mycket mer genom hela processen.
Sedan 2002 har PulpEyes produkter bidragit till stabilare och högre massakvalitet, ökad processeffektivitet och minskad energiförbrukning i massaproduktionen.
Se mer om PulpEye här: https://www.youtube.com/watch?v=DNkeMZF8oZoArbetsuppgifter
Som Manager Service har du ett helhetsansvar för serviceverksamheten kopplad till PulpEye - från daglig drift till långsiktig utveckling. Rollen är både operativ och strategisk, där du leder ett erfaret team av idag fem Service engineers samtidigt som du driver affären framåt för fortsatt expansion.
Du ansvarar för att planera genomförandet av serviceuppdrag globalt, säkerställa hög kvalitet i leveranser och skapa struktur i en verksamhet med kunder över hela världen. I ditt ledarskap sätter du riktning, skapar tydlighet och får teamet att arbeta effektivt tillsammans, med fokus på både prestation och samarbete.
Samtidigt har du ett tydligt affärsansvar. Du arbetar aktivt med att utveckla och sälja serviceavtal, följa upp befintliga kunder och identifiera nya möjligheter för vår eftermarknad. Du ansvarar för budget, prognoser och uppföljning av serviceaffären, samt driver utvecklingen av nya servicetjänster.
Rollen innefattar även ansvar för både förebyggande och akut service, kundsupport och fjärrdiagnostik samt planering av återkommande serviceinsatser samt idriftagning av nya anlysatorer hos kund. Du arbetar nära kunder globalt och bidrar till att säkerställa långsiktiga relationer och hög kundnöjdhet.
Vissa resor i tjänsten kan förekomma. Profil
Vi söker dig som vill kombinera teknik, affär och ledarskap i en roll med stort ansvar och internationell räckvidd. Du har en relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, exempelvis inom process-, maskin- eller kemiteknik, och en teknisk bakgrund med erfarenhet från en roll där du arbetat nära både kund och affär, och där du haft ett tydligt ansvar för att driva resultat framåt. Har du dessutom erfarenhet från processindustrin, såsom massa- och pappersindustrin, ser vi det som en stor fördel.
Du har tidigare haft personalansvar och är trygg i din ledarroll. Du skapar förtroende, sätter tydliga ramar och har förmågan att få ett erfaret team att arbeta mot gemensamma mål. Samtidigt är du lyhörd och prestigelös, och trivs i en miljö där samarbete och eget ansvar går hand i hand.
Som person är du strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att prioritera och fatta beslut även i ett högt tempo. Du har ett affärsmässigt driv och tycker om att utveckla kundrelationer, identifiera nya möjligheter och skapa värde över tid.
Eftersom rollen innebär många internationella kontaktytor behöver du känna dig bekväm i en global miljö och behärska både svenska och engelska väl.
Vilka är vi?
ANDRITZ är en global marknadsledare inom våra fyra affärsområden Pulp & Paper, Hydro, Environment & Energy och Metals. Våra dryga 30 000 medarbetare på mer än 280 platser och i mer än 80 länder världen över är grunden till vår framgång.
Inom ANDRITZ AB är vi ca 450 medarbetare med verksamhet i Skellefteå, Örnsköldsvik, Karlstad, Sundsvall, Gävle, Norrköping, Linköping, Varberg, Växjö och Stockholm. Vi levererar service-, system och processlösningar med heltäckande och högspecialiserad expertkunskap inom våra affärsområden Pulp & Paper till bland annat massa- och pappersindustrin och Environment & Energy där vi levererar hållbar processteknik för att tillgodose föränderliga behov hos miljömedvetna industrier och gröna energisektorer.
Ansökningsförfarande
ANDRITZ samarbetar med Skill i rekryteringsprocessen för den här tjänsten. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig Anna-Stina Pantzare, anna-stina.pantzare@skill.se
, 011-470 53 03 och Filip Andersson, filip.andersson@skill.se
, 013-495 88 13.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö tillämpar ANDRITZ drogtest i samband med anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
