Andre Fartygsingenjör
Sjöfartsverket / Maskinbefälsjobb / Luleå Visa alla maskinbefälsjobb i Luleå
2026-03-23
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Andre FartygsingenjörTill våra isbrytare
Våra isbrytare är avancerade arbetsplatser där teknik, drift och problemlösning möts i en unik maritim miljö. Genom att hålla farlederna öppna under vinterhalvåret säkerställer vi att Sveriges handelssjöfart fungerar även under extrema förhållanden. Nu söker vi andre fartygsingenjörer som vill arbeta med komplex maskin- och energiteknik ombord på våra isbrytare och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som andre fartygsingenjör kommer du i nära samarbete med teknisk chef och förste fartygsingenjör arbeta med fartygets tekniska drift och underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även vaktgång under isbrytarsäsong. Vidare utförs arbetet i enlighet med fartygets kvalitetssystem och underhållssystem. Vid behov kan du komma att vikariera som förste fartygsingenjör.
Du anställs på Sjöfartsverkets Rederi vilket innebär att du även kan komma att tjänstgöra på andra fartyg inom flottan. Nu utökar vi med flera sjöingenjörer till våra fartyg för att stärka upp kompetensen ombord.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som andre fartygsingenjör krävs att du har följande enligt STCW Manila:
Lägst behörighet maskinbefäl klass V
Giltigt läkarintyg för sjöfolk
Certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning
Certifikat för avancerad brandbekämpning
Certifikat för grundläggande sjukvårdsutbildning
Certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Examen maskinbefäl klass II eller högre
Minst 1 år erfarenhet i befattningen
Erfarenhet av elarbeten
Arbetat med ISM och kvalitetssystem
Erfarenhet från arbete i isbrytarverksamhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där förmåga att ha helhetssyn, vara ansvarstagande och en god problemlösare värderas högt. Du delar gärna med dig av dina kunskaper till andra. För att lyckas i rollen som andre fartygsingenjör ställs även krav på gott samarbete och god kommunikationsförmåga.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller för närvarande 4 tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast eller efter överenskommelse.
Intervjuer kommer att hållas löpande.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Maskinsamordnare Andreas Ljung, andreas.ljung@sjofartsverket.se
Personalplanerare Christine Bergius, christine.bergius@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen för att styrka dina behörigheter och certifikat, senast den 19 april 2026.
Diarienummer: 25-00726.
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/
Jobbnummer
9814728