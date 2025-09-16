Anbudsledare / Kalkylator inom Energiinfrastruktur
Vattenfall AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi fler Anbudsledare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Om rollen
Vill du ha en nyckelroll i några av landets mest spännande projekt inom energibranschen redan innan de sätter igång? Som Anbudsledare hos oss får du vara med i de tidigaste faserna av projekt, där du bidrar med ditt kunnande, din affärsförståelse och din förmåga att ta fram välgrundade kalkyler och konkurrenskraftiga anbud.
Tillsammans med ett dedikerat team säkerställer du att våra erbjudanden håller hög kvalitet. I den här rollen får du verka i en spännande bransch där teknik och affär möts. Du blir en viktig del av vår förändringsresa, där vi tillsammans utvecklar våra arbetssätt och skapar framtidens lösningar.
Dina ansvarsområden
Som anbudsledare arbetar du tätt med flera funktioner inom organisationen och ansvarar för hela anbudsprocessen från analys till överlämning. Du kommer att:
Leda och genomföra kalkylering av kostnader i anläggnings-, drift- och underhållsprojekt med ett tydligt kommersiellt fokus.
Ta fram produktionskalkyler och bistå vid prissättning.
Utvärdera offertförfrågningar och presentera ett trovärdigt och affärsmässigt starkt erbjudande till kund för beslut.
Ansvara för överlämning till produktion samt stödja implementering.
Vara stöd åt utförande organisation under projektets genomförande.
Kravspecifikation
Vem är du?
Du är affärsdriven och motiveras av att skapa värde och bidra till att våra konkurrenskraftiga anbud. Du är lösningsorienterad och självgående med en stark vilja att bidra till förbättring och utveckling. Din goda kommunikativa förmåga gör att du trivs i samarbete med både kollegor och kunder, och du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet från framgångsrika anbudsprocesser inom anläggning eller drift och underhåll av infrastruktur, gärna från roller som entreprenadingenjör, kalkylator, kundansvarig eller liknande med ett affärsfokus.
Förmåga att hantera och analysera data samt arbeta strukturerat mot tydliga deadlines, gärna med erfarenhet av stora, multidisciplinära projekt.
Goda kunskaper i offentlig upphandling (LOU), entreprenadjuridik och kommersiella villkor.
Relevant utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande:
Stark förmåga i riskbedömning, kostnadsestimering och prissättningsstrategier.
Erfarenhet av kalkylprogram, Excel och digitala verktyg för kostnadsberäkning och analys.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll där du har möjlighet att göra verklig skillnad och samtidigt utvecklas i din yrkeskarriär. Rollen erbjuder stor variation, där du arbetar med kalkylering i spännande och tekniskt utmanande projekt inom energibranschen - en miljö där teknik och affär möts.
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi en arbetsvardag som är både utvecklande och varierad, med stora möjligheter till personlig och professionell tillväxt. Vi är en stor och trygg arbetsgivare med en familjär känsla, där säkerhet, välmående och samarbete är centrala delar av vår företagskultur.
Placeringsort: Luleå, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Västerås, Göteborg eller MalmöPubliceringsdatum2025-09-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Magnus Rosenberg, tel: 070-250 71 00. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johan Macdonald, tel: 073 - 085 27 63 eller johan.macdonald@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Juha Supilehto (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel tfn 08-739 50 00.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 7 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Vattenfall Jobbnummer
9511113