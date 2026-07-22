Anbudskoordinator/anbudsspecialist - Martin & Servera Restauranghandel
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2026-07-22
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Var med och gör varje dag lite godare!
Är du en erfaren anbudskoordinator som vill kombinera administration med kundnära affärsutveckling? Nu söker vi dig till en delad roll där du arbetar 50 % som anbudskoordinator och 50 % som anbudsspecialist.
På Martin & Servera levererar vi mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök över hela Sverige. Som marknadsledare arbetar vi varje dag för att göra varje dag lite godare.
I rollen ansvarar du för att koordinera och administrera anbudsprocessen samtidigt som du utvecklar affärer kring sortiment och priser för en egen kundportfölj. Du har nära dialog med kunder, deltar tillsammans med Key Account Manager i kundmöten och affärsförhandlingar samt säkerställer hög kvalitet i våra anbud. Du fungerar även som backup för den andra anbudskoordinatorn och bidrar till att våra kunder möter en professionell och pålitlig samarbetspartner.
Du blir en del av Försäljning Kedja, där vi arbetar med företagets privata kunder och kedjekonstellationer. Här möts du av ett engagerat team som samarbetar nära, stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi arbetar på ett aktivitetsbaserat kontor i Stockholm och vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Du arbetar administrativt i nära samarbete med en annan anbudskoordinator och övriga kollegor, med många kontaktytor mot både kunder och leverantörer. Rollen är varierad och du har en viktig koordinerande funktion för att säkerställa hög service och en professionell kundupplevelse.
Du ansvarar för löpande administration av kundavtal, prislistor, offertläggning och sortimentsförändringar samt tar fram statistik och anbudsstöd till leverantörer. Du administrerar även information i våra system vid nya kundavtal och hanterar varuprover till kunder. Tillsammans med teamet bidrar du också till att utveckla och effektivisera våra arbetssätt och processer.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Du är en strukturerad och analytisk person med god affärsförståelse och ett öga för lönsamhet. Du trivs med att arbeta datadrivet och omvandla analyser till affärsmässiga beslut. Du arbetar noggrant, tar eget ansvar och har lätt för att prioritera när tempot är högt.
Som person är du serviceinriktad, samarbetsorienterad och bidrar med positiv energi. Du bygger goda relationer, håller vad du lovar och trivs med att arbeta tvärfunktionellt för att skapa värde för både kunden och Martin & Servera. Du är också nyfiken på utveckling och ser digitalisering som en naturlig del av framtidens arbetssätt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst ett års erfarenhet av administrativt arbete.
Gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning.
Mycket goda kunskaper i Excel och god systemvana, gärna från affärssystem.
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av analysarbete och administrativ koordinering.
Intresse för mat- och måltidsbranschen.
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du har:
En inre drivkraft för att skapa lönsamma affärer, ett sinne för detaljer, noggrannhet och uthållighet som också gör att du kommer att trivas i rollen som anbudsspecialist
Förmågan att läsa och förstå avtalstext och kunna formulera dig korrekt och effektivt på svenska i tal och skrift
Att du trivs med att arbeta både enskilt och i grupp
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Med anledning av semesterperioden kommer samtliga ansökningar att behandlas först efter sista ansökningsdagen. Tack för förståelsen och vi ser jättemycket fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2026-08-23
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Beatrice Sjöblom, Försäljningsledare Anbud henne når du på tel. 0738405952. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Clara Holmstedt på tel. 0702776214. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
Li (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
10008752