Anbudschef inom Energiinfrastruktur
Vattenfall AB / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2026-06-05
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eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en erfaren anbudschef som vill vara med på resan. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Söker du en strategiskt viktig roll hos en marknadsledande aktör inom energibranschen? I rollen som Anbudschef driver och formar du anbudsarbetet från tidiga projektfaser, med fokus på affärsvärde, kvalitet och konkurrenskraft.
I den här rollen får du verka i en spännande bransch där teknik och affär möts. Du blir en viktig del av vår förändringsresa, där vi tillsammans utvecklar våra arbetssätt och skapar framtidens lösningar. Du leder och utvecklar ett dedikerat anbudsteam och säkerställer att Vattenfall Services erbjudanden håller högsta kvalitet med ett tydligt kommersiellt fokus.
Rollen innebär att du leder och utvecklar ett erfaret team på 18 medarbetare från Jokkmokk till Malmö - alla med målsättning att presentera attraktiva, trovärdiga och affärsmässigt starka erbjudanden till våra kunder. Teamet ansvarar för bolagets samlade anbudsverksamhet som totalt uppgår till 2-3 MDSEK årligen, ibland ännu högre.
Det här är en roll för dig som gillar struktur, affärer och teknik i kombination. Du får både påverka, analysera och forma affären – i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Dina ansvarsområden
Som Anbudschef arbetar du tätt med flera funktioner inom organisationen och ansvarar för hela anbudsprocessen från tidig analys till överlämning genom att :
Leda och utveckla erfarna medarbetare
Utveckla metoder och arbetssätt så VS anbudsarbete ligger i absolut framkant
Ansvara och agera stöd kring samordning och utvärdering av offertförfrågningar, bidra i vägval och identifiering av risker tillsammans med teamet.
Agera kommersiellt stöd kring kalkylering av kostnader i anläggnings-, drift- och underhållsprojekt inom stationer och ledningar.
Allt med målet att presentera ett attraktivt, trovärdigt och affärsmässigt starkt erbjudande till våra kunder
Kravspecifikation
Vem är du?
Du är nyfiken, affärsdriven och motiveras av att skapa värde och bidra till att vårt anbudsarbete drivs framgångsrikt. Du är lösningsorienterad och självgående med en vilja att bidra till förbättring och utveckling. Din kommunikativa förmåga gör att du trivs i samarbete med både kollegor och kunder, och du har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från framgångsrik anbudsverksamhet inom anläggning eller drift och underhåll av infrastruktur, gärna med erfarenhet från roller som entreprenadingenjör, kalkylator, kundansvarig eller liknande med ett affärsfokus.
Vilja att utveckla människor i både metoder och arbetssätt för att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen.
Förmåga att hantera och analysera data samt arbeta strukturerat mot tydliga deadlines.
Kunskaper i entreprenadjuridik.
Relevant utbildning nom teknik, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande:
Kunskap om LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Erfarenhet av kalkylprogram och digitala verktyg för kostnadsberäkning.Publiceringsdatum2026-06-05Dina personliga egenskaper
Affärsdriven och strategisk, med förmåga att se helheten och skapa konkurrenskraftiga erbjudanden
Strukturerad och analytisk, och trivs med att driva flera komplexa processer med hög kvalitet och tydliga deadlines
Trygg i ditt ledarskap, med förmåga att engagera, utveckla och coacha erfarna medarbetare
Kommunikativ och samarbetsinriktad, och har lätt för att bygga förtroende och goda relationer både internt och externt
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Luleå, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Göteborg, Malmö
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Magnus Rosenberg, tel: 070-250 71 00 För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Juha Supilehto (SEKO) och Alma Svensson (Unionen). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel tfn 08-739 50 00
Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2026. Urval pågår fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. d mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Kungsgatan 72 (visa karta
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903 30 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Jobbnummer
9950861