Analytisk kemist till Läkemedelslaboratoriet
Region Stockholm / Kemistjobb / Huddinge Visa alla kemistjobb i Huddinge
2026-03-16
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i framkant av klinisk farmakologi och analytisk kemi? Vi söker nu en sjukhuskemist till vårt läkemedelslaboratorium i Huddinge för att möta en växande efterfrågan på avancerade analyser.
Du erbjuds
en kvalificerad och utvecklande roll i Sveriges ledande laboratorium inom klinisk farmakologi och en stimulerande arbetsplats med högt kvalitetsfokus och gott psykosocialt klimat
en utmanande och stimulerande arbetsplats där utveckling och forskning är en integrerad del av den kliniska rutinverksamheten med möjlighet att delta i och driva projekt inom utveckling, forskning och undervisning
en arbetsplats med nära samarbete och engagerade kollegor inom flera yrkeskategorier
Selvklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Vi är Sveriges ledande laboratorium inom klinisk farmakologi och bedriver avancerad bioanalys med huvudsakligt fokus på kromatografisk och masspektrometrisk teknologi. Verksamheten omfattar även andra tekniker, såsom immunkemiska och molekylärbiologiska metoder.
Farmakologiska laboratoriet i Huddinge består av tre systerlaboratorier; Läkemedelslaboratoriet, Dopinglaboratoriet och Droganalyslaboratoriet . Tillsammans är vi cirka 100 medarbetare och erbjuder analyser för sjukvård, företagshälsovård, beroendevård och antidoping. Läkemedelslaboratoriet söker nu en sjukhuskemist med inriktning mot analytisk kemi för att möta en ökande efterfrågan. I rollen arbetar du i nära samverkan med kollegor från flera yrkeskategorier, såsom sjukhuskemister, biomedicinska analytiker och administratörer, och rapporterar till laboratorieenhetschefen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
att säkerställa den dagliga analysverksamheten av kliniska prover i nära samarbete med biomedicinska analytiker och andra sjukhuskemister
metod- och instrumentansvar, felsökning samt löpande instrumentunderhåll, med fokus på kromatografiska och masspektrometriska metoder
ansvar för underhåll och vidareutveckling av befintliga metoder samt deltagande i utveckling, validering och implementering av nya metoder i den kliniska rutinverksamheten
handledning och upplärning av övrig personal, och du kan komma att delta i eller driva projekt inom forskning, utveckling och undervisning.
Arbetet bedrivs i ett kliniskt rutinlaboratorium där den dagliga driften alltid prioriteras för att säkerställa korta svarstider utan att kompromissa med kvalitet.
Vi söker dig som
trivs i en klinisk rutinverksamhet där den dagliga driften har högsta prioritet
är flexibel och har god förmåga att prioritera i ett högt arbetstempo
samarbetar väl med andra och bidrar till ett gott psykosocialt arbetsklimat
arbetar självständigt med hög noggrannhet och ansvarskänsla
har förmåga att driva projekt och lösa problem på ett strukturerat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.

Kvalifikationer
Genomförd utbildning inom kemi, eller annan adekvat högskoleutbildning som exempelvis civilingenjör, apotekare eller annan som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande:
Arbetserfarenhet av bioanalytisk metodik för analys av läkemedel eller läkemedelsliknande substanser
Erfarenhet av arbete med kromatografiska och masspektrometriska tekniker samt bioanalytisk metodvalidering
Erfarenhet av högupplösande masspektrometri.
Doktorsexamen/forskarutbildning inom relevant område
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1830".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kontakt
Victoria Barclay victoria.barclay@regionstockholm.se
9800301