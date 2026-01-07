Analytisk kemist inom LC-MS sökes till Uppsala!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2026-01-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Har du en stark kompetens inom LC-MS och vill arbeta i framkant av forskning och utveckling inom nukleinsyrabaserade terapier? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Till vår kund som är ett stort bolag inom Life Science så söker vi nu en Scientist / LC-MS-specialist för ett konsultuppdrag som ger dig möjlighet att arbeta i en högkompetent forskningsmiljö inom virala vektorer, oligonukleotider och mRNA.
I rollen som Analytisk kemist kommer du att ha en central funktion inom analys och metodutveckling kopplat till LC-MS. Du ansvarar för att utveckla och tillämpa avancerade LC-MS-metoder för att stötta FoU-projekt inom nukleinsyrabaserade terapier.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla och validera LC-MS-arbetsflöden för kvalitativ och kvantitativ analys av oligonukleotider och relaterade konjugat
• Utföra rutinmässiga LC-MS-analyser kopplade till pågående projekt
• Arbeta tvärfunktionellt och samarbeta med andra team
• Fungera som ledande expert vid komplexa analytiska utmaningar och implementera lösningar
• Säkerställa korrekt dokumentation och efterlevnad av gällande standarder
• Delta i metodutveckling och underhåll av instrument
• Dokumentera arbete i elektroniska laboratoriejournaler
• Skriva tekniska rapporter samt förbereda och presentera resultat vid projektmöten
Uppdraget är ett vikariat på grund av studieledighet och löper fram till och med den 31 juli 2026 där du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund i Uppsala.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Doktorsexamen- eller masterexamen i analytisk kemi, biokemi eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av utveckling och tillämpning av LC-MS-metoder
• Erfarenhet av intakt massanalys, föroreningsprofilering och sekvensverifiering
• Mycket goda kunskaper i engelska (svenska är inget krav)
Meriterande:
• Erfarenhet av analys av oligonukleotider eller nukleinsyror
• Erfarenhet av IP-RPC
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra i en flexibel och dynamisk miljö. Du är självständig, nyfiken och lösningsorienterad, trivs med laboratoriearbete och är noggrann i din dokumentation. Du har god presentationsförmåga och bidrar med en positiv laganda.
Låter det här som något för dig? Sök tjänsten redan idag, tillsättning sker så snart vi hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Björkgatan 30 (visa karta
)
751 84 UPPSALA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Therese Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9672451