Analytisk inköpare med känsla för affärer!
2026-01-07
Är du en inköpare som söker nya utmaningar?
Vi söker en engagerad och strategiskt tänkande inköpare för ett spännande uppdrag för en mycket väletablerad e-handel! Om du är redo att bidra till verksamhetens framgångar - då vill vi gärna höra från dig!
Om uppdraget
Som inköpare kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att företagets inköp är både effektiva och lönsamma. Du ansvarar för att utveckla och implementera inköpsstrategier kring uppdragsgivarens externa varumärken samtidigt som du planerar vilka produkter som ska köpas in, baserat på marknadsanalyser och företagets behov.
Vi söker dig som har starka sociala kompetenser och en förmåga att bygga långsiktiga relationer med leverantörer. Du trivs med att arbeta datadrivet och strategiskt, samtidigt som du är bekväm med att fatta egna beslut och ta ansvar i en dynamisk miljö.
Har du tidigare arbetat som Supply Planner eller med andra uppgifter relaterade till leveransplanering är det mycket meriterande. Du kommer att arbeta nära andra funktioner som logistik, produktion och kategori för att säkerställa att hela leveranskedjan är optimerad och i linje med verksamhetens övergripande mål.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Inköpsplanering och strategier: Utveckla och implementera strategier för inköp som stödjer företagets tillväxt och effektivitet.
Leverantörsrelationer: Identifiera, förhandla och utveckla samarbeten med nya och befintliga leverantörer för att säkra bästa möjliga pris, kvalitet och leveransvillkor.
Beställningar och orderhantering: Skapa och hantera inköpsordrar, säkerställa att leveranser sker enligt avtal och hantera eventuella avvikelser.
Sortimentsplanering: Analysera marknadstrender och efterfrågan för att planera och välja vilka produkter som ska ingå i sortimentet.
Lageroptimering: Övervaka lagernivåer och säkerställa att rätt mängd produkter köps in för att möta kundernas behov och undvika överlager eller brister.
Kostnadskontroll: Hålla budgeten genom att övervaka kostnader och arbeta för att minska inköps- och lagerkostnader där det är möjligt.
Dataanalys och prognoser: Samla in och analysera inköps- och försäljningsdata för att förutse framtida behov och fatta välgrundade beslut.
Avtalsförvaltning: Säkerställa att avtal följs och uppdateras vid behov, samt hantera kontraktsförhandlingar.
Krav och meriter:
• En avklarad utbildning inom inköp, företagsekonomi, upphandling eller motsvarande.
• Dokumenterad erfarenhet av att jobba som inköpare i minst två år, gärna inom e-handel.
• Erfarenhet av strategisk planering.
• Förmåga att ta ansvar och ägande i din yrkesroll.
• Meriterande om du har erfarenheter från Relex
• Du har god social förmåga och kan upprätthålla goda relationer med leverantörer.
• Du har möjlighet att jobba från kundens kontor i centrala Stockholm.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och har ett starkt affärssinne. Du har tidigare erfarenhet av inköp och förhandlingar. Vi ser även att du har:
God förståelse för leveranskedjans dynamik och inköpsprocessens alla delar.
Erfarenhet av att bygga och upprätthålla starka leverantörsrelationer.
Förmåga att identifiera och implementera förbättringar i inköpsarbetet.
Erfarenhet av planering av flöden.
God förståelse för att optimera lagerhantering och transport.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tveka inte att skicka frågor till viktor.andersson@jappa.jobs
om du har frågor om uppdraget.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning för uppdrag inom e-handeln. Vi på Jappa strävar efter att erbjuda våra kunder personal som verkligen gör positiv skillnad i deras verksamheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), https://www.jappa.jobs/jobba
9670797