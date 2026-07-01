Analytiker till Säkerhetspolisen
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2026-07-01
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Har du tidigare erfarenhet av analytiskt arbete och vill arbeta med att analysera hot, sårbarheter och skyddsvärden med bäring på Sveriges säkerhet? Som analytiker hos oss bidrar du med analyser och bedömningar som blir viktiga underlag för beslut om inriktning och prioritering av Säkerhetspolisens arbete.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Det här är ditt uppdrag
Som analytiker på Säkerhetspolisen ingår du, oavsett verksamhetsområde och analysnivå, i en grupp med kompetenta och engagerade medarbetare. Du arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor med att analysera hot, sårbarheter och skyddsvärden inom myndighetens verksamhetsområden.
Du inhämtar, strukturerar och analyserar kvantitativa och kvalitativa uppgifter från olika typer av källor. Med ibland korta tidsförhållanden och med bitvis bristande underlag bistår du med beslutsunderlag för inriktning av Säkerhetspolisens operativa arbete. Du delger dina analyser skriftligt eller muntligt i olika sammanhang till mottagare, så som enhetsledning, myndighetsledning samt våra externa samverkanspartners.
I rollen ingår det att delta i metod- och verksamhetsutvecklingsarbete inom informationshantering och underrättelseanalys som kontinuerligt bedrivs på myndigheten.
Denna rekrytering avser analytiker till taktisk analys inom kontraterrorism och författningsskydd, taktisk analys inom kontraspionage, taktisk analys inom säkerhetsskydd, taktisk analys inom personskydd samt strategisk analys inom samtliga verksamhetsområden.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
Arbetstiden är förlagd till kontorstid och flextidsavtal tillämpas. Arbete på kvällar och helger kan förekomma under begränsade perioder.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Akademisk examen, polisexamen eller annan utbildning som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
Minst två års arbetslivserfarenhet av analytiskt arbete
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
God förmåga att kommunicera i tal på engelska
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av arbete avseende hot, sårbarheter och skyddsvärden
Erfarenhet av analysarbete kopplat till brottsbekämpande verksamhet, underrättelseverksamhet, totalförsvar och krisberedskap eller cybersäkerhetsfrågor
Annan kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv, exempelvis från beteendevetenskap, ekonomi eller historia
Goda kunskaper och erfarenhet av att bearbeta och visualisera information
Erfarenhet av metod- och utvecklingsarbete
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Säkerhetspolisen strävar aktivt efter en mångfald av erfarenheter för att tillföra bredd och kompletterande perspektiv i verksamheten.
Det här är kollegan vi söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med god analytisk förmåga, som är ambitiös och har en vilja att vidareutveckla dina analytiska färdigheter.
Du har förmåga att arbeta med, samt växla mellan, flera viktiga uppdrag samtidigt. Därför är det viktigt att du är flexibel och kan ställa om mellan planerad och händelsestyrd verksamhet när situationen kräver det. Dina uppdrag kan variera i omfattning och du behöver ha uthållighet att bearbeta och analysera stora mängder information.
Du har god förmåga att utforma och genomföra analyser både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med ett prestigelöst förhållningssätt bidrar du till ett gott arbetsklimat och skapar goda samarbeten. I rollen ingår många kontaktytor, interna såväl som externa, därför ser vi att du har lätt för att skapa och upprätthålla goda, professionella kontakter.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor och förmåner
Anställning vid Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-08-18.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594)
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Arbetsplats
Säkerhetspolisen Jobbnummer
9986779