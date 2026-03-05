Analytiker till Operationsledningen vid Högkvarteret (Vikariat)
2026-03-05
Vill du vara med och utveckla Försvarsmaktens organisation och verksamhet? Vid sektionen för erfarenhetsanalys vid Operationsledningens utvecklingsavdelning (OPL J7 ERF ANA) har du möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor i en rådgivande funktion till Försvarsmaktens Operationsledare. Om du är analytisk, initiativtagande och har en god social kompetens, sök då denna tjänst som analytiker vid sektionen.
Om sektionen
OPL J7 ERF ANA är placerad vid Försvarsmaktens högkvarter vid Operationsledarens stab i Stockholm. Operationsledningen leder Försvarsmaktens operationer och insatser såväl nationellt som internationellt.
Sektionen genomför erfarenhetsanalyser för att förmedla slutsatser för såväl framgångar som utmaningar inom olika analysområden med konkreta rekommendationer till åtgärder för att utveckla Försvarsmaktens organisation och verksamhet. Sektionen arbetar även med utvecklingen av Försvarsmaktens erfarenhetshantering. Det innebär att utveckla metoder och arbetssätt samt att representera Försvarsmakten i forum för erfarenhetshantering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som analytiker vid OPL J7 ERF ANA kommer du att delta i arbete inom ramen för sektionens huvuduppgifter. Du arbetar ofta i uppdrag tillsammans med andra analytiker eller stabsofficerare på avdelningen, både självständigt med egna delar och som sammanhållande projektledare. Du kommer att genomföra erfarenhetsanalyser och arbeta med att utveckla processen för erfarenhetshantering vid operationsledningen. Analysuppdragen kan variera över tid men en viktig grund är strukturerad inhämtning, bearbetning, analys och bedömning av information som ligger till grund för olika åtgärdsförslag för att utveckla organisation och verksamhet. I uppgiften ingår att organisera och moderera seminarier och möten samt att föredra resultat för Försvarsmaktens högre chefer. Arbetet ställer höga krav på din förmåga till samarbete och kontaktskapande. Såväl med andra vid sektionen, då vi ofta arbetar tillsammans, som externt inom Försvarsmakten, med andra myndigheter och i internationella sammanhang.
Din analytiska förmåga tillsammans med din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift ska bidra till beslutsunderlag för chefen för Försvarsmaktens operationsledning under pågående och kommande operationer eller annan verksamhet.
Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Aktuell och relevant erfarenhet av analytiskt arbete, gärna från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaret.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• God datorvana och vana av att använda delar av Microsoft Office-paketet.Dina personliga egenskaper
Som person behöver du vara självständig och ha hög personlig integritet. Du ska vara strukturerad, prestigelös, ha en god social kompetens, vara en god lagspelare samt vara en analytisk problemlösare. Du behöver även ha god vana att skriva samt tycka det är roligt att diskutera och behandla egna och andras texter. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med metod- eller processutveckling.
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda projekt eller arbetsgrupper.
• Aktuell och relevant tidigare arbetslivserfarenhet inom Försvarsmakten eller annan myndighet/organisation inom försvars- och säkerhetsindustri
• Aktuell och relevant tidigare arbetslivserfarenhet vid Högkvarteret
• Magister, masterexamen eller disputerad inom samhällsvetenskapliga ämnen så som statsvetenskap, internationella relationer, säkerhetspolitik, globala studier, filosofi, freds- och konflikt eller krigsvetenskap. Övrig information
Vi söker två analytiker.
Anställningsform: Vikariat, 1 år.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Eventuella frågor besvaras av sektionschef Emma Söderström via växel 08-788 75 00.
Information om rekryteringsprocessen
Besvaras av HR-specialist Paulina Unger 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19. Din ansökan bör innehålla CV, ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
