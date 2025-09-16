Analytiker till enheten för Strategisk analys
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du bidra till att stärka samhällets motståndskraft och stärka det civila försvaret? Vill du genom dina analyskunskaper och kommunikation bidra till att stärka Sveriges cybersäkerhet? Då är detta tjänsten för dig
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Den strategiska cybersäkerhetsanalysen har ett starkt fokus på hur cybersäkerhetshändelser påverkar samhället.
Därför blandas tekniska, legala, samhällsvetenskapliga och andra perspektiv i syfte att skapa förståelse för hur samhällsutmaningarna på området ser ut, och vad som kan och bör göras åt dem för att stärka motståndskraften i samhället.
I dina arbetsuppgifter ingår:
- bidra till, utveckla och kvalitetssäkra strategiska analysprodukter,
- planera, förbereda och leda tilldelade strategiska analysprocesser eller produkter,
- bidra till metodutveckling (tillsammans med de övriga analytikerna).
Rollen innebär också att självständigt bedriva analysarbete, att aktivt bidra till att utveckla och effektivisera analysarbetet, samt att representera MSB och den strategiska cybersäkerhetsanalysen. I det ingår bland annat att genomföra och bidra till att:
- analysera och bedöma omvärldsläget på cybersäkerhetsområdet,
- muntligen och skriftligen förklara och beskriva komplexa företeelser på ett pedagogiskt sätt,
- representera den strategiska cybersäkerhetsanalysen externt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig, teknisk eller rättsvetenskaplig utbildning på minst motsvarande magisternivå. Vidare har du erfarenhet av analytiskt arbete, såsom metodutveckling, empirisk insamling, statistisk analys eller rapportskrivande. Du har även en förmåga att resonera strategiskt och att arbeta effektivt i grupp för att tillsammans driva verksamheten framåt, samt en god förmåga att både lyssna och kommunicera med olika målgrupper. Ditt intresse för samhälls- och cybersäkerhetsfrågor kommer väl till pass här. Du har en dokumenterat god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på både svenska och engelska.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du tar egna initiativ, är drivande och självgående samtidigt som du har lätt för att samarbeta. Att anpassa sig efter ändrade omständigheter är något du har lätt för och du ser möjligheterna i förändringar. I ditt arbete är du strukturerad och du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Vidare har du ett inkluderande förhållningssätt och delar med dig av dina kunskaper.
Utöver intervjuer och genomgång av den sökandes meriter kommer också den sökande att få genomföra ett arbetsprov.
Arbetsprovet kommer att genomföras skriftligt på plats hos MSB direkt efter en eventuell intervju.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor Tomteboda, och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Tjänsten är förlagd på enheten för Strategisk analys, inom ramen för Verksamheten för strategisk cybersäkerhet.
Det pågår en utredning om att flytta hela eller delar av cyberverksamheten på MSB till FRA, vilket kan komma påverka tjänstens placering framöver.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Mathias Antonsson. Fackliga företrädare är Carl Önne Saco, Jan Herremo ST, Josefin Berglund och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240
