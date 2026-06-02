Analytiker till enheten för Strategisk analys
Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker analytiker med uppgift att delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som analytiker på enheten för strategisk analys vid NCSC kommer du att arbeta med cybersäkerhet ur ett samhällsperspektiv. Rollen har ett starkt fokus på hur cybersäkerhetsincidenter påverkar samhället i stort. Genom att kombinera tekniska, legala och samhällsvetenskapliga perspektiv bidrar du till att kartlägga aktuella utmaningar och identifiera åtgärder för att stärka samhällets totala motståndskraft.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
bidra till, utveckla och kvalitetssäkra strategiska analysprodukter,
planera, förbereda och leda tilldelade strategiska analysprocesser eller produkter,
bidra till metodutveckling (tillsammans med de övriga analytikerna).
Rollen innebär också att självständigt bedriva analysarbete, att aktivt bidra till att utveckla och effektivisera analysarbetet, samt att representera NCSC och den strategiska cybersäkerhetsanalysen. I det ingår bland annat att:
analysera och bedöma omvärldsläget på cybersäkerhetsområdet,
muntligen och skriftligen förklara och beskriva komplexa företeelser på ett pedagogiskt sätt,
representera den strategiska cybersäkerhetsanalysen externt.
Resor såväl inom som utom Sverige kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Samhällsvetenskaplig, teknisk eller rättsvetenskaplig examen på magisternivå.
Erfarenhet av analytiskt arbete, såsom metodutveckling, empirisk insamling, statistisk analys eller analytiskt rapportskrivande.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Cybersäkerhetsrelaterad arbetserfarenhet.
Erfarenhet av att företräda en organisation externt.
Erfarenhet av omvärldsbevakning, incidentrapportering eller annat arbete med situationsmedvetenhet.
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Initiativtagande – Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Mål- och resultatorienterad – Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Om NCSC och FRA
NCSC:s uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet. NCSC är sedan 2024 en del av FRA.
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.ncsc.se
och www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är för närvarande belägen i Stockholm. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. . Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 0771-240 240.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-06-23.
Referensnummer 2026FRA1167-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
