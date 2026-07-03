Analytiker Security Operation Center
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Delar du vår passion att erbjuda hållbara och cybersäkra lösningar för framtidens digitaliserade samhälle? Vill du stötta våra kunder i deras utmaningar samtidigt som du utvecklar dig själv genom att arbeta i teknikens absoluta framkant? Då kan du vara den vi söker! Combitechs stora säkerhetskritiska nätverk behöver fler.
Din roll som Analytiker på Combitech i Växjö
Som analytiker hos Combitech Security operation center (CSOC) ingår du i ett team av kompetenta individer där alla delar samma passion för IT-säkerhet. Som analytiker kommer du att analysera säkerhetshändelser. Du kommer även delta i utvecklingen av Combitech SOC arbete kring IT-incidenthantering. Du kommer att arbeta samt utveckla centrets förmågor till aktivt arbete med relaterade säkerhetskoncept som sårbarhetsscanningar, pentester, hantera infrastruktur, omvärldsbevakning och mycket mera.
CSOC är i operativ drift dygnet runt, året runt. Tjänsten innebär arbete på roterande dygnetruntschema där vissa arbetspass innebär ensamarbete.
Vem är du?
Du har flera års erfarenhet av arbete inom IT- och nätverksteknik. Vi ser även gärna att du har en relevant akademisk utbildning. Utöver detta har du goda kunskaper inom minst ett av följande områden; IT-forensik och trafikanalys, tekniska säkerhetsfunktioner (brandväggar, IDS, antivirus), virtualisering, operativsystem eller systemutveckling.
Meriterande är om du har kunskap om Microsoft Sentinel och Defender, samt olika IT-miljöers uppbyggnad, programmering/scriptning eller visualisering av data. Tidigare erfarenhet från arbete i en SOC är ett plus, liksom goda kunskaper om nätverk eller erfarenhet av drift av stora IT-miljöer.
Tjänsten som Analytiker ställer höga krav på integritet, omdöme och uthållighet. Du måste därför vara bra på att planera och organisera ditt arbete, tycka om att grotta ner dig i data för att hitta avvikelser eller onormala mönster och vara noggrann och envis i detta. Att leverera med kvalitet är en självklarhet för dig.
Du har förmåga att själv se vad som behöver göras och tar tag i det, du förblir lugn och sansad och klarar av att prioritera även när det blir mycket att göra. Du har lätt för att samarbeta med kollegor är serviceinriktad och vill bidra med att leverera lösningar. Det är viktigt för dig att underhålla dina specialistkunskaper inom området och du kan på ett bra sätt vara en kunskapsresurs för andra.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdatum pga semester. Vi ser fram emot din ansökan.
Kom och gör skillnad
Hos Combitech erbjuder vi, utöver spännande och utvecklande kunduppdrag, anställningstrygghet och förmånspaket, samtidigt som du får chans att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt balans i livet.
Combitech GROW, vårt forskningsbaserade kompetensutvecklingsprogram, ingår som en naturlig del i din anställning. Att vi dessutom är ett stabilt växande och oberoende teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB bidrar såklart också till dina utvecklingsmöjligheter.
Hos oss är du med och utvecklar teknikområdet för att möta kraven från framtidens digitala samhälle. Vi har exempelvis många spännande projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också bland annat flygande hjärtstartare som räddar liv, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontakt/rekryterande chef: Mikael Ryttergard, +46102154598 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Ljungadalsgatan 2 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9990705