Analytiker med intresse för det marina försvaret
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Samhällsvetarjobb / Stockholm Visa alla samhällsvetarjobb i Stockholm
2026-07-17
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Lockas du av att arbeta med komplexa frågor som bidrar till det marina försvarets utveckling? Har du erfarenhet av analysarbete och är intresserad av att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt som stöd för beslut? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som analytiker arbetar du med kvalificerade frågeställningar i syfte att ta fram besluts- och kunskapsunderlag som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet inom det militära försvaret. Analytiskt stöd, metodutveckling, utredningar och forskning är exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i rollen.
Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med uppdragsgivare och kollegor på FOI:s olika enheter och avdelningar. Uppgifterna kan ha både långsiktigt fokus och kräva arbete under korta tidsförhållanden där snabba, välgrundade slutsatser behövs.
Våra analytiker kan vara placerade både på FOI i Kista och på plats hos Försvarsmakten, främst vid Marinstaben på Muskö eller vid Högkvarteret i Stockholm. Till viss del kan fält- och övningsverksamhet med obekväm arbetstid förekomma.
På grund av arbetets karaktär bedrivs arbetet i huvudsak på plats, antingen vid FOI eller hos uppdragsgivare. Möjligheten att arbeta hemifrån är därför mycket begränsad och kan endast förekomma i undantagsfall när verksamheten tillåter det.
Om enheten
Tjänsten är placerad på en av enheterna under verksamhetsområdet operationsanalys som ingår i avdelningen Försvarsanalys.
Tillsammans utgör våra medarbetare på avdelningen Försvarsanalys en unik analysorganisation med stor bredd i erfarenheter och akademiska discipliner. Avdelningen kännetecknas av vår förmåga att kombinera analys och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Vi bidrar till ökad ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och till att stärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar.
Många av våra analytiker arbetar integrerat hos våra uppdragsgivare för att direkt stödja verksamheten inom inriktning, planering, uppföljning och värdering. Vår främsta uppdragsgivare är Försvarsmakten.
Läs mer om avdelningen Försvarsanalys.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
akademisk utbildning på master- eller magisternivå inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap, alternativt civilingenjörsexamen. Du kan också ha förvärvat motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet eller annan relevant utbildning som bedöms ge likvärdiga kunskaper och färdigheter,
minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat analysarbete, forskning eller utredningar med relevans för vår verksamhet,
goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Du har en mycket god analytisk och problemlösande förmåga och kan hantera komplexa frågor på ett strukturerat sätt. Rollen kräver också att du kan arbeta självständigt, anpassa ditt förhållningssätt efter situationen och agera med hög integritet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
kunskap om kvalitativa och/eller kvantitativa analytiska metoder,
kunskap inom det marina området,
erfarenhet från den maritima sektorn,
kunskap om totalförsvaret, särskilt inom det militära försvaret.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 10 augusti, 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Louise Simonsson. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10004817