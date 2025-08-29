Analytiker med inriktning utländska direktinvesteringar
2025-08-29
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Utländska direktinvesteringar har en stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft.
Samtidigt kan det finnas risker med utländska förvärv av svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. För att skydda svenska säkerhetsintressen har Sverige sedan 2023 ett nationellt granskningssystem för utländska direktinvesteringar.
MSB är en av samrådsmyndigheterna i granskningssystemet och har även mandat att meddela föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagstiftningen.
MSB:s analysfunktion för granskning av utländska direktinvesteringar i företag som bedriver samhällsviktig verksamhet är placerad vid enheten för försörjningsanalys, vid avdelningen för försörjningsberedskap. Funktionen analyserar även investeringar inom andra skyddsvärda områden som t.ex. kritiska råvaror och hantering av känsliga person- och lokaliseringsuppgifter.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer in i en fas där funktionen för utländska direktinvesteringar är etablerad, men fortsatt under utveckling. Som analytiker kommer uppgifterna inkludera att tillsammans med kollegor på enheten:
- arbeta med handläggning och analys av inkomna ärenden
- ta fram avvägda beslutsunderlag och vara föredragande inför beslut
- arbeta med utveckling av funktionens verksamhet och dess samverkansformer i relation till övriga intressenter
- samverka med övriga sakavdelningar inom myndigheten, externa myndigheter samt privata aktörer
- ge råd och stöd avseende MSB:s föreskrifter
- delta i enhetens övriga arbete inom försörjningsanalys, och stötta andra delar av MSB:s analysprodukter där kunskap om försörjningsberedskap eller försörjningsrelaterade störningar efterfrågas, samt att leda eller delta i avdelningens pågående utvecklingsprojekt.
Dina kunskaper och kompetenser
Som person vill vi att du ska bidra med din analytiska förmåga där du kan sätta dig in i omfattande underlag och kan bryta ned komplex information och i samverkan med dina närmaste kollegor lösa komplicerade uppgifter.
Vi söker dig som har:
- ett starkt intresse för sambanden mellan handels- och säkerhetspolitik
- relevant akademisk examen med eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
- minst tre års relevant erfarenhet av analys- och utredningsarbete
- erfarenhet från arbete med samhällsviktig verksamhet, försörjningsberedskap, samhällets krisberedskap eller totalförsvar
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- god kunskap om utrikes, säkerhets- och försvarspolitik
- erfarenhet av att utarbeta och förvalta föreskrifter
- erfarenhet av att agera projektledare
- erfarenhet av företagsekonomiska analyser
- kunskap om risk- och sårbarhetsanalys,
- erfarenhet av underrättelsearbete eller analys av otillbörlig påverkan som riktas mot Sverige från främmande makt
- kunskap om relevant lagstiftning som berör området för utländska direktinvesteringar eller andra närliggande områden där offentliga och privata aktörers agerande på en konkurrensutsatt marknad regleras
- arbetat som analytiker eller utredare med fokus på samhällsviktig verksamhet t. ex. inom någon av följande sektorer eller branscher: energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och dricksvatten, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård eller elektroniska kommunikationer och post.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Du ska kunna arbeta på ett strukturerat sätt och uttrycka dig väl i muntlig kommunikation. Du har hög integritet och säkerhetsmedvetenhet då arbetet kan omfatta sekretessbelagd information.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer. Du har också möjlighet att genomföra delar av ditt arbete på distans.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På enheten för försörjningsanalys är vi ca tio medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. På vår avdelning har vi både erfarna och juniora medarbetare.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Niklaz Kling. Fackliga företrädare är Jörgen Mählér (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2025. Ersättning
