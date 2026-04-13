Analytiker inom rymd- och elektrooptik till teknisk underrättelse
2026-04-13
Vill du vara delaktig i FMV:s viktiga arbete inom teknisk underrättelsetjänst för luftarenan och rymdarenan? Har du utbildning eller erfarenhet från arbete inom rymdteknik och/eller elektrooptik samt har en förmåga att hantera och utreda komplex information? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som analytiker arbetar du med att, enskilt eller i grupp, genomföra kvalificerade utredningar och studier för att kartlägga utländska stridskrafters tekniska system, med fokus på rymdsystem och elektrooptiska system inom enhetens ansvarsområden.
Arbetet innebär ansvar för detaljplanering av de egna uppgifterna, inhämtning av information genom samverkan, resor och studier samt delgivning av dina resultat i skriftliga rapporter och föreläsningar. På sikt kommer du också att delta som expert inom ditt område i diverse arbetsgrupper.
Arbetsuppgifterna är av både teoretisk och praktisk natur och innefattar stor variation över tid.
Tjänsten är placerad i Stockholm och arbetet genomförs på plats i lämpliga lokaler. Resor är frekvent förekommande och du behöver vara beredd på att vaccineras. Tjänsten kan bitvis vara fysiskt och psykiskt krävande, varför du också bör ha en god hälsa.
Om dig
Vi söker dig som har en högskole-/civilingenjörsutbildning alternativt motsvarande utbildning eller kompetens som FMV bedömer likvärdig. Vidare har du dokumenterad relevant erfarenhet från arbete med tekniska frågor inom rymdteknik och/eller elektrooptik. Tjänsten ställer krav på god förmåga att kommunicera på svenska såväl som engelska i tal och skrift, liksom B-körkort.
Om du har arbetat med militärtekniska frågor relaterat till rymdteknik och/eller elektrooptik är det meriterande. Din förståelse för teknikens betydelse för militär förmåga och taktisk användning i större sammanhang kommer vara till nytta i tjänsten och har du kännedom om utländska rymd- och/eller elektrooptiska system liksom utländsk försvarsindustri, är det meriterande.
Vi ser gärna att du har ett kontaktnät inom tillämpliga myndigheter och att du har arbetat i internationella sammanhang och i olika kulturer tidigare. Erfarenhet av arbete i militär miljö samt erfarenhet av underrättelsetjänst är meriterande. Har du forskarutbildning inom relevant område är det en fördel, men inget krav.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som arbetar systematiskt med komplexa frågor, du väger samman information och olika typer av hänsynstagande vid agerande och beslut, med ett faktabaserat förhållningssätt. Du driver ditt arbete framåt på ett organiserat och strukturerat sätt, och besitter en specialistkunskap som du kontinuerligt upprätthåller och förbättrar. Vidare arbetar du bra med andra, du har ett lyhört, smidigt och kommunikativt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På uppdrag av Försvarsmakten och regeringen bedriver FMV teknisk underrättelsetjänst till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. Arbetet bedrivs inom ramen för regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten.
Enhet Luft ansvarar för bearbetning av system inom Luftarenan och Rymdarenan. Exempel på system är luftvärnssystem, rymdsystem, markbaserade sensor-, lednings- och telekrigssystem samt flygsystem med tillhörande sensor-, lednings-, telekrigs- och vapensystem. Enhetens arbetssätt präglas av nära samarbete, god kommunikation och att vi hjälps åt inom gruppens alla ansvarsområden.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper. Tester och arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef Andreas Sandblom, enhetschef Teknisk Und Luft, på telefon 08-782 4000. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anna Petersson på mailto:Anna.Petersson@fmv.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121609".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
115 38 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Försvarets Materielverk (FMV)
Sandblom Andreas 08-782 4000
