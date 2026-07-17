Analytiker inom militärt och civilt försvar
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FOI söker: Analytiker inom militärt och civilt försvar
Lockas du av att arbeta med komplexa frågor som bidrar till totalförsvarets utveckling? Har du erfarenhet av analysarbete och är intresserad av att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt som stöd för beslut? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som analytiker arbetar du med olika frågeställningar i syfte att ta fram besluts- och kunskapsunderlag som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet inom det militära försvaret. I rollen kan du bland annat arbeta med analytiskt stöd, metodutveckling, utredningar och forskning.
Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med uppdragsgivare och kollegor. Uppgifterna kan vara långsiktiga och fördjupande, men också kräva arbete under korta tidsförhållanden där snabba analyser och slutsatser behövs.
Våra analytiker arbetar både på FOI i Kista och på plats hos Försvarsmakten, exempelvis vid Högkvarteret eller vid någon av försvarsgrensstaberna på Muskö, i Uppsala eller i Enköping. Arbete kan även förekomma hos andra myndigheter, såsom Myndigheten för civilt försvar och Regeringskansliet. Till viss del kan fält- och övningsverksamhet med obekväm arbetstid förekomma.
På grund av arbetets karaktär bedrivs arbetet i huvudsak på plats, antingen vid FOI eller hos uppdragsgivare. Möjligheten att arbeta hemifrån är därför mycket begränsad och kan endast förekomma i undantagsfall när verksamheten tillåter det.
Om avdelningen
Avdelningen Försvarsanalys är en unik analysorganisation med stor bredd i erfarenheter och akademiska discipliner. Vi kännetecknas av vår förmåga att kombinera analys och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem.
Genom vårt arbete bidrar vi till en bättre ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och till att stärka samhällets förmåga att möta framtida utmaningar.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
akademisk utbildning på master- eller magisternivå inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap, alternativt civilingenjörsexamen. Du kan också ha förvärvat motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet eller annan utbildning som bedöms ge likvärdiga kunskaper och färdigheter,
minst fem års aktuell erfarenhet av kvalificerat analysarbete, forskning eller utredningar med relevans för vår verksamhet,
goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Du har en mycket god analytisk och problemlösande förmåga och kan hantera komplexa frågor på ett strukturerat sätt. Rollen kräver också att du kan arbeta självständigt, anpassa ditt förhållningssätt efter situationen och agera med hög integritet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av frågor som rör totalförsvaret för att vara aktuell för tjänsten.
Meriterande
erfarenhet av erfarenhetshantering,
erfarenhet av uppdragsledning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://foi.se/
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
10004818