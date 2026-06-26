Analytiker inom mikrobiologi

Qrios AB / Biomedicinjobb / Malmö
2026-06-26


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Rechon Life Science AB rekryterar nu en erfaren analytiker inom mikrobiologi. Som analytiker kommer du att arbeta praktiskt i laboratoriet med ett brett spektrum av mikrobiologiska analyser och kvalitetskontroller. Rollen innebär ett stort eget ansvar och möjlighet att bidra till utveckling och förbättring av metoder och arbetssätt.

I rollen ingår bland annat:

Provhantering och registrering

Endotoxinanalys

Depyrogeniseringsanalys

Avläsning av miljökontroller

Identifiering och typning av mikroorganismer

Blåbadstest

Avsyning av APS

Beredning av substrat samt gjutning av plattor och kassetter

Utförande av positiva kontroller samt verifiering av analyser och medier

Framtagning och uppdatering av SOP:ar

Vi söker dig som har:

Utbildning som Biomedicinsk analytiker (BMA) eller högre inom mikrobiologi eller närliggande område

Erfarenhet av laborativt arbete inom mikrobiologi

God förståelse för kvalitetssystem och laboratorieprocesser

Erfarenhet av att driva och genomföra mikrobiologiska studier

Erfarenhet från läkemedelsindustrin

Goda kunskaper i svenska och engelska (krav)

Det är också meriterande om du har erfarenhet av:

Jeeves (provregistrering, resultatrapportering, specifikationshantering)

LIMS (Labware)

Canea (SOP, CAPA, avvikelsehantering)

SharePoint och Microsoft Office

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!

Om Rechon Life Sciences
Rechon Life Sciences är ett svenskt läkemedelsföretag och en etablerad CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) med bas i Limhamn, Malmö. Företaget specialiserar sig på utveckling och tillverkning av läkemedel, med särskild expertis inom aseptisk beredning och fyllning av bland annat ampuller, vialer, cartridges och förfyllda sprutor. Rechon präglas av en dynamisk och växande organisation där medarbetarnas kompetens och engagemang är centrala. Här erbjuds en miljö där kvalitet, förbättringsarbete och innovation står i fokus – med ett gemensamt mål att bidra till bättre hälsa globalt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979188-2073681".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qrios AB (org.nr 556599-5999), https://karriar.qrios.se
Bures Gata 11 (visa karta)
215 34  MALMÖ

Jobbnummer
9981536

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