Analytiker inom mikrobiologi
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2026-06-26
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Rechon Life Science AB rekryterar nu en erfaren analytiker inom mikrobiologi. Som analytiker kommer du att arbeta praktiskt i laboratoriet med ett brett spektrum av mikrobiologiska analyser och kvalitetskontroller. Rollen innebär ett stort eget ansvar och möjlighet att bidra till utveckling och förbättring av metoder och arbetssätt.
I rollen ingår bland annat:
Provhantering och registrering
Endotoxinanalys
Depyrogeniseringsanalys
Avläsning av miljökontroller
Identifiering och typning av mikroorganismer
Blåbadstest
Avsyning av APS
Beredning av substrat samt gjutning av plattor och kassetter
Utförande av positiva kontroller samt verifiering av analyser och medier
Framtagning och uppdatering av SOP:ar
Vi söker dig som har:
Utbildning som Biomedicinsk analytiker (BMA) eller högre inom mikrobiologi eller närliggande område
Erfarenhet av laborativt arbete inom mikrobiologi
God förståelse för kvalitetssystem och laboratorieprocesser
Erfarenhet av att driva och genomföra mikrobiologiska studier
Erfarenhet från läkemedelsindustrin
Goda kunskaper i svenska och engelska (krav)
Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
Jeeves (provregistrering, resultatrapportering, specifikationshantering)
LIMS (Labware)
Canea (SOP, CAPA, avvikelsehantering)
SharePoint och Microsoft Office
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Om Rechon Life Sciences
Rechon Life Sciences är ett svenskt läkemedelsföretag och en etablerad CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) med bas i Limhamn, Malmö. Företaget specialiserar sig på utveckling och tillverkning av läkemedel, med särskild expertis inom aseptisk beredning och fyllning av bland annat ampuller, vialer, cartridges och förfyllda sprutor. Rechon präglas av en dynamisk och växande organisation där medarbetarnas kompetens och engagemang är centrala. Här erbjuds en miljö där kvalitet, förbättringsarbete och innovation står i fokus – med ett gemensamt mål att bidra till bättre hälsa globalt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979188-2073681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qrios AB
(org.nr 556599-5999), https://karriar.qrios.se
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Jobbnummer
9981536