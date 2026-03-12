Analytiker inom bostads- och samhällsplanering
Avaron AB / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-03-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en analytiker för ett kvalificerat uppdrag hos en regional aktör inom samhällsutveckling. Uppdraget innebär att uppdatera en tidigare bostadsmarknadsanalys med liknande metod och avgränsning för att möjliggöra jämförelser över tid.
Fokus ligger på att analysera både demografiskt drivet bostadsbehov och beräknad efterfrågan på nyproduktion. Uppdraget omfattar även scenarioanalys, klustring av orter eller områden med liknande förutsättningar samt ett fördjupat resonemang kring faktorer som påverkar bostadsbyggande och hur det befintliga bostadsutbudet möter efterfrågan.
Du arbetar självständigt men i nära dialog med beställare och relevanta kommunala tjänstepersoner, och levererar analysen i rapportform samt presenterar resultatet i olika forum.
ArbetsuppgifterUppdatera en regional bostadsmarknadsanalys med utgångspunkt i tidigare genomförd metodik och avgränsning.
Analysera demografiskt drivet bostadsbehov och efterfrågan på nyproduktion för kommuner, huvudorter och kompletterande orter.
Föreslå och tillämpa metodik för klustring av orter och områden samt identifiera typområden med liknande förutsättningar.
Ta fram 2-3 scenarier för befolkningsutveckling och väga in relevanta prognoser, investeringar och infrastruktursatsningar.
Integrera parametrar som trångboddhet och föreslå ytterligare relevanta analysparametrar vid behov.
Analysera faktorer som påverkar, hindrar eller främjar bostadsbyggande.
Belysa hur det befintliga bostadsutbudet matchar efterfrågan och föra resonemang kring ombyggnation som alternativ till nyproduktion.
Samla in underlag och föra dialog med beställare och kommunala representanter.
Presentera analysen i samband med möten, konferens och eventuella digitala genomgångar.
KravRelevant utbildning för uppdraget, exempelvis inom samhällsplanering, arkitektur, kulturgeografi, analys eller nationalekonomi.
Minst fem (5) års erfarenhet inom samhälls- eller bostadsplanering eller motsvarande.
Minst två (2) för uppdraget relevanta referensuppdrag.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeKunskap om regional och/eller kommunal planering samt planeringsprocesser.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374237-1888830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Jobbnummer
9793161