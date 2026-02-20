Analytiker för förutsättningsanalys inom kulturella näringar

Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-02-20


Publiceringsdatum
2026-02-20

Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som kan genomföra en förutsättningsanalys kopplad till kulturella näringar och deras betydelse för stadslivets utveckling. Uppdraget genomförs i en kommunal kontext och innebär att ta fram ett väl underbyggt underlag som kan stödja fortsatt planering och beslut.
Du kommer att arbeta analyserande och strukturerat, med fokus på att samla in och sammanställa relevant information samt tydliggöra nuläge, behov och möjliga utvecklingsvägar.
ArbetsuppgifterGenomföra en förutsättningsanalys med koppling till kulturella näringar i stadslivet
Samla in och sammanställa relevant underlag
Ta fram ett strukturerat analys- och beslutsunderlag
Samarbeta och stämma av med relevanta parter inom verksamheten vid behov
KravFlytande svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat med analys och framtagande av underlag

Sista dag att ansöka är 2026-03-02
