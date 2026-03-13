Analytiker/Data Scientist inom bidragsbrott i Stockholm
Försäkringskassan / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Hos oss får du ett varierande och avancerat arbete i en trevlig arbetsmiljö, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Data scientist, analys, verksamhetsutveckling
Försäkringskassan har kommit långt i sin tillämpning av analys och AI i syfte att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Vi använder oss även av analys för att erbjuda en hög grad av service samt för att uppnå hög effektivitet i vår verksamhet genom bl.a. automatisering. Vi arbetar med stora mängder interna och externa data samlat på ett omfattande och strukturerat data warehouse. Vårt datalager är bland de största i norden.
Vi söker dig som har mycket god arbetslivserfarenhet av att hantera, bearbeta och analysera data samt kombinera data från olika källor då du kommer att utgöra en aktiv del i vår verksamhetsutveckling både när det gäller att effektivisera hur vi arbetar samt kontinuerligt utveckla våra produkter.
Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att ta fram, vidareutveckla och förvalta expertsystem och utredningsstöd i form av webapplikationer tillsammans med t.ex. verksamhetsspecialister och IT. Du kommer jobba främst i SAS EG (low-code) och SAS Viya. För att kunna ha en hög förvaltningsbarhet på våra produkter är det viktigt att arbetet utförs enligt vår arbetsprocess, där man följer den standard och de arbetsrutiner som vi har tagit fram. Detta inkluderar även dokumentation av produkten.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket god erfarenhet av att hantera, bearbeta och analysera data
• har mycket god erfarenhet av arbete mot relationella databaser
• har erfarenhet av analysarbete med kvantitativa metoder
• har goda kunskaper i relevanta analysmetoder och programmeringsspråk som SAS och SQL
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av avancerad dataanalys
• har erfarenhet från arbete inom socialförsäkringen eller annan myndighet
• har mycket god erfarenhet av att hantera, bearbeta och analysera data från Försäkringskassans datalager
• har erfarenhet av att använda SAS EG, SAS EM, SAS STP eller motsvarande i SAS Viya
• har erfarenhet av juridik kopplat till regelverken GDPR, diskriminering eller AI-förordningen.Publiceringsdatum2026-03-13Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och en anställning hos oss kan även innebära placering i säkerhetsklass. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test och arbetsprov användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Pål Wilkens 010-116 22 35 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Fanny Secher, fanny.secher@fk.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Henrik Lindholm 010-116 92 35, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9796197