Ämneslärarstudenter till vikariat
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Gymnasielärarjobb / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb i Linköping
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Tranås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekryteringOm företaget
Genom våra breda nätverk och skräddarsydda lösningar får du chansen att utforska spännande uppdrag till hösten. Hos oss blir du en del av en dynamisk gemenskap där din passion för lärande och din kompetens lyfts fram. Vi är auktoriserade och ISO-certifierade för att säkerställa hög kvalitet och professionalism i allt vi gör.Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en mångfald av möjligheter för dig som studerar till lärare, där uppdragen kan variera från kortare vikariat till potentiella läsårsvikariat - allt i enlighet med dina önskemål och kompetenser. Oavsett om du är intresserad av korta vikariat eller aspirerar på en mer långsiktigt vikariat hos någon av våra samarbetsskolor strävar vi efter att bredda dina chanser att hitta den perfekta rollen för dig. Inför vårens kommande bemanningar söker vi engagerade lärarrstudenter för olika skolhuvudmän runt om i länet. I rollen som lärarstudent kommer du att få utföra varierande arbetsuppgifter i enlighet med gällande läroplan för respektive skolform.Profil
Vi välkomnar både lärarstudenter och erfarna vikarier att söka. På Clockwork har vi ett brett nätverk och en djup lokal kännedom som gör att vi kan matcha dig med skolor och arbetsplatser som passar din profil och dina önskemål. Oavsett om du söker korta eller långa uppdrag som vikarie, strävar vi efter att skapa möjligheter som passar just dig. Ditt huvudfokus ligger på att främja elevernas kunskapsutveckling och du har en positiv inställning med ett lösningsorienterat mindset. Som inspirerande och stöttande förebild bidrar du till en givande arbetsmiljö på din arbetsplats.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se Jobbnummer
9454356