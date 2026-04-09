Ämneslärare till vuxenutbildningen
Örnsköldsviks kommun / Grundskollärarjobb / Örnsköldsvik Visa alla grundskollärarjobb i Örnsköldsvik
2026-04-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik ger hundratals invånare varje år möjligheten att byta karriär, komplettera sin utbildning eller ta ett nytt steg i yrkeslivet. Vi erbjuder allt från grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare) till gymnasiala yrkesutbildningar inom bland annat vård, industri och restaurang.
För dig som är ny i ditt yrke har Örnsköldsviks kommun ett introduktionsprogram för nya lärare som innebär att du under ditt första år får en mentor. Din mentor är en erfaren lärare som kan vägleda och stödja dig.
Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik utökar nu sin verksamhet i egen regi och söker fyra SFI-lärare samt tre lärare med behörighet på grundläggande nivå. Tillsammans behöver ni täcka ämnena svenska som andraspråk, svenska, engelska och samhällskunskap.
ArbetsuppgifterSom lärare inom vuxenutbildningen undervisar du i något eller några av följande ämnen; SFI, svenska som andraspråk, svenska, engelska eller samhällskunskap på olika nivåer i vår verksamhet. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån vuxenstuderandes behov och förutsättningar, och du arbetar både med ämneskurser och eventuella orienteringskurser. I rollen ingår även att anpassa undervisningen för flexibla studievägar, digitala lärmiljöer och individuella studieplaner. För de ämnen som ingår i gymnasiala yrkespaket samarbetar du nära med yrkeslärare för att skapa en helhetsförståelse för elevernas framtida yrkesområde och säkerställa att de når både teoretiska och praktiska mål.
KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för vuxenutbildning inom ett eller flera av följande ämnen: SFI, svenska som andraspråk, svenska, engelska och samhällskunskap. För heltidstjänst kan gymnasial behörighet krävas. Du har dokumenterad pedagogisk skicklighet och trygghet i att vägleda vuxna studerande med varierande erfarenheter, studiebakgrund och målsättningar. Erfarenhet av vuxenutbildning, digitala lärmiljöer, flexibla studieformer och arbete med individuella studieplaner är en fördel i uppdraget. Även erfarenhet av teamarbete och samverkan med yrkeslärare ses som en fördel.
Personliga egenskaperSom person är du engagerad, relationsskapande och strukturerad. Du har lätt för att skapa ett tryggt och stödjande lärandeklimat där studerande känner sig sedda och motiverade. Du trivs i en dynamisk verksamhet där förutsättningar kan förändras. Du är flexibel i både arbetssätt och bemötande. Samarbetsförmåga är avgörande, där du bidrar positivt i arbetslaget, delar gärna med dig av dina idéer och är öppen för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Du har också god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt och ett starkt intresse för att utveckla undervisning som leder till att vuxna når sina mål.
Vi erbjuderHos oss blir du en del av en växande och ambitiös vuxenutbildning där vi tillsammans utvecklar undervisningen för att möta framtidens behov. Vi erbjuder en arbetsplats med kompetenta kollegor, gott samarbetsklimat och ett nära, stödjande ledarskap. Här får du möjlighet att påverka både arbetssätt och pedagogisk utveckling i en verksamhet som värdesätter initiativ, engagemang och professionalitet.
Vi värdesätter personliga egenskaper som bidrar till gott samarbete och ett gemensamt engagemang i verksamhetens utveckling.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vid en eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Örnsköldsvik Kontakt
Åsa Elfving, Sveriges Lärare asa.elfving@ornskoldsvik.se 070-5848416
9845728