Ämneslärare i tyska för interimuppdrag 50-60%
Novant AB / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-03-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Östersund
, Krokom
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en legitimerad ämneslärare i tyska till högstadiet för ett konsultuppdrag med omgående start. Uppdraget omfattar tre månader med möjlighet till förlängning, med planerad start omgående. Uppdraget har en omfattning på 50-60%.
Urval sker löpande, skicka in din ansökan tillsammans med CV så snart som möjligt!
Uppdraget är förlagt till annan ort i Jämtland.
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska för två undervisningsgrupper. Uppdraget kräver flexibilitet och innebär även att vid behov kunna stötta verksamheten och tillfälligt hoppa in där behov uppstår. Mentorskap för en av undervisningsgrupperna igår samt ansvar för utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare.
Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som arbetar professionellt med ett relationellt förhållningssätt till elever. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och arbetar strukturerat och självständigt.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som ämneslärare kommer du att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i svenska
Ha ett mentorskap för en av grupperna
Sköta kontakt med vårdnadshavare
Samarbeta med rektorer, och övriga kollegor
Vid behov kunna hoppa in där det krävsKvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i svenska för grundskolan.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska, gärna på högstadiet.
God kännedom om skollagen, läroplanen samt styrdokument som rör undervisning och bedömning.
Förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera utredningar.
Erfarenhet av mentorskap, utvecklingssamtal och samarbete med vårdnadshavare.
Meriterande:
Behörighet som ämneslärare i svenska i kombination med NO
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal och skola. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare- Jämtland". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Jobbnummer
9785234