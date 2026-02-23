Ämneslärare i NO/teknik, åk 7-9
2026-02-23
Vi söker dig som är en engagerad pedagog, som sätter elevens lärande och välmående i fokus samt driver utveckling i din undervisning. Du har ett tydligt klassrumsledarskap och är en positiv förebild. Du samarbetar väl med alla yrkeskategorier och ser helheten utifrån elevens perspektiv. Du som söker har lärarlegitimation.
Du har god pedagogisk insikt. Du har insikt om människors olika förutsättningar och anpassar din undervisning på individnivå efter de individuella behov du möter. I samarbetet med kollegor, elever och vårdnadshavare är du lyhörd och smidig. Du kan lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du kommer att arbeta i en åldersblandad grupp med elever i årskurs 7-9.
Ditt uppdrag innebär att med tydlighet, värme och positiv elevsyn leda alla dina elever till bästa möjliga kunskapsutveckling samt bidra till god kommunikation med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Edenskolan är Bollnäs äldsta friskola. Vi är en F-9 skola med egna fräscha och ändamålsenliga lokaler på Gärdet mitt i centrala Bollnäs.
Ansökningar tas emot löpande
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bollnäs Bibelcenter
