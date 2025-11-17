Ämneslärare i musik till Flahultsskolan
Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping Visa alla pedagogjobb i Jönköping
2025-11-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är ett meningsfullt jobb viktigt för dig? Hos oss får du bidra till att framtidens världsmedborgare får en god utbildning.
Välkommen till en arbetsplats där lärglädje är hjärtat i allt vi gör!
Ditt nya jobb
Du kommer att arbeta med undervisning i musik och i kombination med annat ämne. I ditt uppdrag kan det även ingå mentorskap. Du ingår i både ett arbetslag och ett ämneslag, där ni tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt lärande i en trygg miljö med goda relationer.
Välkommen till oss!
Vi är stolta över att presentera Flahultsskolan i Norrahammar, en plats där lärande och utveckling går hand i hand. Hos oss är varje elev unik, och vi strävar efter att skapa en trygg och stimulerande miljö där varje individ kan blomstra och uppnå sitt fulla potential.
Vi har 470 elever fördelade från årskurs 7 till 9. Skolan har ett mycket fint läge uppe på höjden ovanför Norrahammar med bredvidliggande idrotts- och simhall samt tillgång till fotbollsplaner. Flahultsskolan bygger på principen om hemvist för varje årskurs med tillhörande arbetslag.
Vår skola strävar efter att vara ledande på förebyggande värdegrundsarbete med ett nära samarbete mellan pedagoger och lärare i fritidshem, speciallärare och elevhälsoteam. Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation, alternativt kandidat som ännu inte fått sin lärarlegitimation eller är i slutet av sin utbildning, och behörighet i musik för årskurs 7-9, gärna i kombination med annat ämne. Du är flexibel, engagerad och har ett stort intresse för att utbilda och utveckla unga människor utifrån hens förutsättningar. Du har intresse för kunskap och digitaliseringsmetoder för att utveckla din undervisning. Du är trygg i ditt ledarskap och är en god förebild. Som person har du lätt för att samarbeta, men tar även egna initiativ och fattar egna beslut i din arbetssituation. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av undervisning och arbete med elever.
Utöver detta är du väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument och har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Du har även grundläggande IT-kunskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt minst två referenser. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som ämneslärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Erik Norman 036-103689 Jobbnummer
9606810