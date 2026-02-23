Ämneslärare i Idrott, åk 7-9
2026-02-23
Vi söker engagerade idrottslärare för åk 7-9.
Är du en passionerad pedagog med en stark vilja att främja elevernas fysiska utveckling och välmående? Vi på Edenskolan söker dig som är redo att driva utveckling och skapa en inspirerande lärmiljö för elever i åk 7-9.
Om dig:
Du har lärarlegitimation och en god pedagogisk insikt.
Du anpassar din undervisning efter elevernas individuella behov och förutsättningar.
Du är lyhörd, smidig och bra på att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du har ett tydligt ledarskap i idrottsundervisningen och fungerar som en positiv förebild.
Du kommunicerar väl och kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ditt uppdrag:
Med tydlighet, värme och en positiv elevsyn leda dina elever till bästa möjliga utveckling inom idrott och hälsa.
Bidra till en god kommunikation och ett gott samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Arbeta med elever i åk 7-9 och skapa en stimulerande och trygg lärmiljö inom idrottsundervisningen.
Om Edenskolan:
Edenskolan är Bollnäs äldsta friskola. Vi är en F-9 skola belägen på Gärdet mitt i centrala Bollnäs. Våra lokaler är fräscha och ändamålsenliga, och vi strävar alltid efter att erbjuda en högkvalitativ utbildning.
Vi genomför löpande intervjuer och urval, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ämneslärare i idrott, åk 7-9".
https://edenskolan.se
