Ämneslärare 6-9 i Spanska till Björnaskolan
2025-10-15
Välkommen till Björna skolupptagningsområde - där små skolor skapar stora möjligheter!
Hos oss bedrivs undervisning på fyra skolenheter i Björna, Gideå, Hemling och Trehörningsjö - från förskoleklass till årskurs nio.
Skolorna har små elevgrupper vilket bidrar till en nära, trygg och familjär atmosfär - både för elever och personal.
Just nu är Björnaskolan på väg in i en spännande fas med ombyggnation och utveckling av skolans lokaler. Det innebär att du som ny medarbetare har en unik möjlighet att vara med och påverka hur framtidens undervisningsmiljöer ska se ut - med fokus på att skapa inspirerande och funktionella lärmiljöer för elevernas bästa.
Nu söker vi en engagerad lärare i Spanska åk 6-9.
I denna roll undervisar du i spanska för årskurs 6-9 vid Björnaskolan. Du blir en del av arbetslaget för årskurs 7-9 och får, utöver undervisningen, även möjlighet att ta ansvar för andra uppgifter baserat på ditt intresse, din kompetens och skolans behov.
Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor i ett arbetslag som gemensamt planerar, genomför och utvecklar undervisningen - alltid med läroplanen och de kommunala målen som grund. Samarbete med vårdnadshavare är en naturlig och viktig del av arbetet.
Vi söker dig som:
Är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i Spanska åk 6-9
Alternativt har annan utbildningsbakgrund och är öppen för en tidsbegränsad anställning som obehörig lärare
Är en trygg vuxen och en tydlig ledare i klassrummet
Möter eleverna utifrån deras förutsättningar och skapar en inkluderande lärmiljö
Har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Trivs med att samarbeta och vill bidra till ett gott klimat i både klassrum och kollegium
God initiativförmåga, flexibilitet och en vilja att utveckla undervisningen ser vi som viktiga egenskaper. Körkort med behörighet B är meriterande.
Vi erbjuder:
En trygg och personlig arbetsmiljö med små elevgrupper
Kollegialt samarbete i erfarna och engagerade arbetslag
Möjlighet att påverka utformningen av framtidens undervisningsmiljöer
En arbetsplats i ett naturnära område med närhet till friluftsliv och livskvalitet
Vi ser fram emot din ansökan! Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan där du berättar om dig själv och vad du kan bidra med. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till ett arbete där du får göra skillnad - varje dag!
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Anton Nilsson, Bitr. Rektor 076-1389418
