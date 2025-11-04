Ammunitionsmontör till BAE Systems Bofors i Lindesberg
OnePartnerGroup Mitt AB / Montörsjobb / Lindesberg Visa alla montörsjobb i Lindesberg
2025-11-04
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Mitt AB i Lindesberg
, Örebro
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du bli en viktig kugge i ett högteknologiskt företag med säkerhet och precision i fokus? BAE Systems Bofors i Lindesberg växlar upp produktionen - och nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade team. Vi söker noggranna och fokuserade personer som trivs i en strukturerad miljö med höga krav på kvalitet och säkerhet. Om du gillar att arbeta med händerna, har öga för detaljer och gillar att jobba i team - då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Som ammunitionsmontör blir du en del av en liten och sammansvetsad arbetsgrupp bestående av fem personer, där samarbete och laganda står i centrum. Nu utökar vi teamet med ytterligare montörer för att möta den ökade efterfrågan.
Arbetet sker i en kontrollerad produktionsmiljö där hantering av explosiva ämnen är en naturlig del av vardagen - därför är säkerhet, noggrannhet och följsamhet till rutiner avgörande.Du kommer att arbeta med delmontage vid en monteringslina där små komponenter kräver stor precision. Ditt arbete omfattar även kvalitetskontroller, noggrann packning av färdiga produkter och hantering av leveransmottagning. Du samarbetar med produktionsstöd, konstruktörer och har kontakt med kollegor inom kvalitet, teknik och planering - vilket skapar en varierad och utvecklande arbetsdag.
Krav för tjänsten:- God datorvana, särskilt i Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Genomförd industrivalidering
• Erfarenhet av arbete enligt LEAN-principer Profil
Vi söker dig som finner trygghet och tillfredsställelse i struktur och noggrannhet. Du har lätt för att fokusera under längre perioder och trivs med att utföra arbetsmoment där precision är avgörande. Du är kommunikativ, samarbetsvillig och uppskattar att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål.
Vi värdesätter egenskaper som ansvarstagande, flexibilitet och ett genuint engagemang för att leverera högsta kvalitet - varje gång.
Säkerheten är alltid vår högsta prioritet. Därför är det ett krav att du förstår och följer arbetsinstruktioner som är skrivna på svenska. Då vi är en del av en global koncern ser vi också positivt på om du har goda kunskaper i engelska.
Övrig information
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess därför ställer vi krav på svenskt medborgarskap.
Tillträde: Enligt överenskommelseLön: Fast lön enligt kollektivavtalArbetstid: DagtidPlacering: Lindesberg
Urval sker löpande så registrera din ansökan snarast.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Andrea Westling på andrea@nercia.se
. Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering har BAE valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
Som ett första steg i processen kommer du kort efter du ansökt till tjänsten få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor. Går du vidare i processen kommer du att bjudas in till en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Därefter följer en intervju med BAE efterföljt av referenstagning. Under rekryteringsprocessen kommer även en bakgrundskontroll att genomföras och innan en anställning görs en säkerhetsprövning samt hälsokontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072), https://www.baesystems.com/en Arbetsplats
BAE System Bofors Kontakt
Andrea Westling andrea.westling@onepartnergroup.se Jobbnummer
9588090