AML-utredare på heltid och deltid till Fortnox!
Har du tidigare erfarenhet av AML och önskar ta nästa kliv i karriären? Då har vi rätt uppdrag för dig. Hos Fortnox kommer du att få möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens inom AML samt bidra till utveckling av rutiner och processer. Vi söker både dig som önskar arbeta heltid samt dig som studerar och som letar efter det perfekta deltidsjobbet att kunna kombinera med dina studier. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Fortnox grundades 2001 och arbetar med att hjälpa företag att starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska lösningar för företag och redovisningsbyråer, smidig finansiering och ett ekosystem av starka partnerskap är Fortnox ett nav för företagande i Sverige. Fortnox tror på ett samhälle format av framgångsrika företag där entreprenörskap och samhällsnytta går hand i hand. Att vara en del av Fortnox är att vara en del av en ständig förändring - en förändring där du själv bestämmer hur långt du vill nå.
För Fortnox räkning söker vi nu flera AML-utredare för ett långsiktigt uppdrag med omgående start. Vi söker både konsulter på heltid samt studenter med möjlighet att arbeta deltid (och heltid under sommaren). I rollen som AML-utredare kommer du att spela en central roll i Fortnox arbete med att förhindra ekonomisk brottslighet. Du kommer att arbeta med att analysera komplexa transaktionsdata och kundinformation för att säkerställa god regelefterlevnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att anställas av Academic Work och arbeta på uppdrag hos Fortnox. Vi söker dig som har möjlighet att börja omgående och som ser långsiktigt på uppdraget. Du kommer att utgå från kontoret i Malmö där arbetet initialt enbart kommer att genomföras på plats.
För detta uppdrag kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll i form av utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning. Vi ber dig därför redan nu att beställa hem ett utdrag ur belastningsregistret på Polisens hemsida. Klicka här för att beställa hem ett utdrag.Dina arbetsuppgifter
I rollen som AML-utredare är du en del av det operativa AML-arbetet och fokuserar på att säkerställa att onboarding av kunder och den löpande övervakningen av kunder och deras beteende. Huvudsakliga arbetsuppgifter som är centrala i uppdraget:
Utföra transaktionsövervakning, hantera larm samt utreda misstänkta aktiviteter kopplade till penningtvätt och terrorismfinansiering
Analysera misstänkta aktiviteter och högriskkunder (inkl. PEP och sanktionslistor) samt genomföra riskbedömningar
Ansvara för kundkännedomsprocesser (KYC), onboarding av nya kunder samt löpande kundkontakt för informationsinhämtning
Dokumentera och sammanställa utredningar samt ta fram underlag för intern rapportering
Bidra till utveckling och förbättring av interna AML-processer och rutiner
Vi söker dig som
Har minst 6-12 månaders tidigare erfarenhet av AML-arbete kopplat till företagskunder
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Besitter god kunskap om penningtvättslagen och andra relevanta regelverk
(För deltidsrollen): Har pågående akademiska studier inom ekonomi, juridik eller liknande som förväntas pågå minst 1 år framöver
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete på ett liknande bolagDina personliga egenskaper
I denna process kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en mycket strukturerad person som värdesätter kvalitet och noggrannhet. Du har en hög personlig mognad, en god analytisk förmåga samt en flexibel inställning. Vidare tror vi att du har en bra känsla för att leverera en hög kvalitet samtidigt som du kan arbeta snabbt och effektivt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H8BQDA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
