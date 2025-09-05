AML-analytiker till storbank!
2025-09-05
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av en roll som AML-analytiker och som vill fortsätta utvecklas i ett projekt på en av Sveriges största banker. Start omgående så tveka inte att ansöka till tjänsten redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu konsulter till ett spännande uppdrag som AML-analytiker på en av Sveriges största banker. I rollen som AML-analytiker kommer du tillsammans med ett sammansvetsat team arbeta med att motverka penningtvätt genom att hantera olika ärenden som kommer in.
Du kommer bli anställd av Academic Work och arbeta som konsult på en storbank. För att kunna påbörja uppdraget kommer vi att kräva ett utdrag ur belastningsregistret och vi ber dig därför att beställa hem två stycken utdrag redan idag. Du finner instruktioner till hur man beställer hem utdragen på polisens hemsida. Som ett sista steg i processen kommer vi även utföra en kreditupplysning på de kandidater som blivit erbjudna uppdraget.
Du erbjuds
• Ett meriterande och samhällsnyttigt uppdrag inom penningtvätt på en bank
• Bred erfarenheter inom bank, och mer specifikt inom AML, som just nu är ett område där efterfrågan på kompetensen och tidigare erfarenhet är hög
• En engagerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig i din fortsatta karriär
Dina arbetsuppgifter
• Periodisk uppföljning av företagskunder i olika riskklasser
• Genomföra utökade kundkännedomsåtgärder i förhållande till kundens risker
• Skriva beslutsunderlag
• Arbeta med riskbedömningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av en roll som AML-analytiker
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller juridik.
• Har flytande kunskaper i svenska både tal och skrift, då det krävs för arbetets utförande.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Kvalitetsmedveten
• Resultatinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
