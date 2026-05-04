AML/Compliance-specialist med fokus på CFA-stöd
Avaron AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära affären i en starkt reglerad miljö där din analys gör konkret skillnad? I den här rollen stöttar du CFA-funktionen i att löpande övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom penningtvättsområdet för ett livförsäkringsbolag. Fokus ligger på att granska, monitorera och identifiera risker kopplade till penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiella sanktioner och försäkringsrörelse.
Du arbetar nära CFA och samarbetar med andra kontrollfunktioner inom koncernen samt med FCP-gruppen inom Liv & Pension. Rollen passar dig som trivs med eget ansvar, vill bidra med kvalificerad analys och uppskattar att arbeta i en verksamhet där regelverk, risk och affär möts. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka metoder och kontroller i ett komplext och viktigt område.
ArbetsuppgifterDu genomför granskningar och monitoreringar inom penningtvättsområdet.
Du identifierar och analyserar risker för bristande regelefterlevnad kopplade till penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiella sanktioner och försäkringsrörelse.
Du analyserar nya och förändrade regulatoriska krav och bedömer hur de påverkar verksamheten.
Du bidrar till att utveckla metoder och kontroller för att upptäcka brister och risker.
Du samarbetar med CFA, andra kontrollfunktioner och relevanta delar av verksamheten för att skapa tydliga och användbara underlag.
Du kommunicerar slutsatser, risker och rekommendationer på ett pedagogiskt sätt till olika intressenter.
KravAkademisk examen inom juridik eller motsvarande kunskaper och erfarenheter.
Erfarenhet av arbete i kontrollfunktion.
Mycket goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta med penningtvättsregelverket inom bank eller försäkring.
Goda kunskaper om verksamhetsprocesser och djupa kunskaper i relevanta regelverk.
Förmåga att driva utveckling av metoder och kontroller för att identifiera brister och risker.
God analytisk förmåga och förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt med olika intressenter.
Ett stort intresse för penningtvätts- och sanktionsområdet samt förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och metodiskt.
Förmåga att planera och prioritera arbetet, se helheten och samtidigt ha ett öga för detaljer.
Vana att hålla dig uppdaterad om nya regelverk samt ny eller ändrad praxis från tillsynsmyndigheter och att analysera effekten på verksamheten.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7676863-1980189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9890467