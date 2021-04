AML Analytiker till bank - SJR in Scandinavia AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

SJR in Scandinavia AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-07Har du erfarenhet inom bank, finans eller juridik sedan tidigare? Är du intresserad av AML och vill arbeta mot företagskunder hos vår kund? Läs mer nedan!För att säkra att vår kund hela tiden har nödvändig kännedom om sina kunder har ett AML-team etablerats. Teamet utgör tillsammans en viktig länk i arbetet med att säkra att banken inte medverkar till penningtvätt eller andra former av finansiell kriminalitet genom att säkerställa att banken har god kännedom om sina kunder. Teamet har ansvar för att ta in, utreda och bearbeta information och data från såväl hög-, medium- och lågriskkunder.2021-04-07Som medarbetare i AML -teamet blir en av dina viktigaste uppgifter att säkra en god kunddialog medan du inhämtar/utreder nödvändig information från bankens svenska kunder.Du kommer till exempel att:Inhämta, bearbeta, utreda och kontrollera information från våra svenska företagskunder i enlighet med de kundkännedomskrav som finns.Planlägga kommande kundgranskningar och aktivt delta i uppbyggnaden av en väl fungerande arbetsprocess.I samarbete med andra specialister på området svara på frågor från både kunder och interna kollegor rörande kundkännedom och risk scoring.BakgrundVi letar efter dig som har en relevant utbildning gärna inom ekonomi eller juridik och som efter din examen hunnit arbeta några år inom bank och finansbranschen eller inom närliggade branscher. Har du tidigare arbetat med AML är det starkt meriterande. Du gillar att arbeta i team men tar även stort ansvar för dina arbetsuppgifter.För att kunna bidra i rollen som AML Analytiker hos vår kund drivs du av din nyfikenhet och är orädd att testa nya saker. Du gillar utveckling och är inte rädd att komma med egna förslag. Eftersom du arbetar med både svenska och internationella kunder ställs det krav på dina språkliga kunskaper inom svenska och engelska.Övrig informationOvanstående är ett konsultuppdrag på 6 månader med start i april, därefter finns det goda chanser till förlängning eller överrekrytering till vår kund. Tjänsten är på heltid och du kommer just nu arbeta hemmifrån men vår kund sitter normalt i fina lokaler i Kista och viss introduktion kan ske på kontoret där.Urval och intervjuer sker löpande.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy: https://sjr.se/gdpr/integritet... Konsult hos SJRAtt arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg. Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance, HR, Supply Chain och IT.SJR är idag cirka 550 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB, Ogunsen AB, SJR IT AB och WES AB.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-24Sjr In Scandinavia AB5677284