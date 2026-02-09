American Citizen Services Assistant
2026-02-09
The American Citizen Services (ACS) Assistant supports the Embassy's Consular Section by providing passport, citizenship, and special consular services to United States citizens within the consular district. The position manages intake and processing of passport, Consular Report of Birth Abroad, loss of nationality, and notarial applications in accordance with the Foreign Affairs Manual, relevant United States laws, and Department procedures, preparing cases for final adjudication by a Consular Officer and identifying potential fraud concerns as needed. The ACS Assistant also assists United States citizens in distress, including victims of crime, destitute citizens, and emergency cases, and helps coordinate welfare and whereabouts actions as well as hospital and prison-related support.
The position serves as a primary point of contact for United States citizen customers, responding to routine and sensitive inquiries and supporting the Embassy's outreach and notification efforts. The ACS Assistant contributes to crisis preparedness and response by participating in crisis management training and maintaining proficiency in crisis management systems. The job requires strict safeguarding of controlled items, personally identifiable information, and sensitive consular materials.
Requirements:
Experience: Minimum two years of administrative work, case management, or customer service work experience.
Education Requirements: Completion of two years of college or university studies is required.
Language: Fluent Speaking/Reading/Writing English is required. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amerikanska Ambassaden
, https://se.usembassy.gov/jobs/
115 89 STOCKHOLM Jobbnummer
9732234