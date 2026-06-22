Ambulerande skolbibliotekarie
Borlänge kommun, Språk- och kompetenscentrum / Bibliotekariejobb / Borlänge Visa alla bibliotekariejobb i Borlänge
2026-06-22
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Borlänge kommuns grundskolor erbjuder en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats där du arbetar nära både elever och kollegor med ett gemensamt fokus på lärande, trygghet och inkludering.
I kommunen finns ett brett utbud av skolor – från mindre enheter till större F–9-skolor – vilket skapar variation i arbetssätt, miljöer och kollegiala sammanhang.
Här möter du elever med olika bakgrund och behov vilket ger ett meningsfullt och stimulerande uppdrag där du får göra verklig skillnad varje dag.
Arbetet i Borlänges skolor präglas av samarbete. Lärare, elevhälsa och övrig personal arbetar ofta i arbetslag och ämneslag med ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling. Teamkänslan är stark och bygger på att man bidrar till helheten och lär av varandra i vardagen.
Borlänge kommun arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av undervisning och resultat. Det finns stöd från centrala funktioner inom utbildningsförvaltningen som arbetar med analys, uppföljning och förbättringsarbete i hela verksamheten.
Som medarbetare ges du möjlighet att vara delaktig i utvecklingsprocesser och bidra till att stärka likvärdigheten mellan skolor.
Arbetet vilar på en gemensam värdegrund som genomsyrar hela organisationen:
• Vi finns här för Borlängebon
• Vi gillar utmaningar
• Vi möter varje människa med öppenhet
Det innebär att du som medarbetare arbetar i en kultur präglad av respekt, nyfikenhet och vilja att utvecklas – både som individ och tillsammans med andra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som ambulerande skolbibliotekarie är du en del av Språk- och kompetenscentrum och arbetar över flera skolor och är en nyckelperson i utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten. Du stöttar elever och personal i såväl läsfrämjande arbete som informationssökning, källkritik och mediekompetens.
Du rör dig mellan olika skolmiljöer och anpassar ditt arbete utifrån lokala behov och förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
• Planera och genomföra läsfrämjande insatser
• Stödja elever i informationssökning och källkritik
• Samarbeta med lärare i undervisning och projekt
• Utveckla skolbiblioteken som pedagogisk resurs
• Bidra till digital kompetens och MIK (medie- och informationskunnighet)
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete
• Möjlighet att påverka och utveckla skolbiblioteksverksamhet
• Ett varierat arbete med stor självständighet
• Samarbete med engagerade kollegor
Tjänsten innebär arbete på flera skolor vilket kan kräva resor.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Adekvat utbildning för uppdraget.
Erfarenhet av arbete i skolbibliotek eller pedagogisk verksamhet.
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning.
Körkort B.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
Är självständig, strukturerad och flexibel.
Har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer.
Har ett starkt engagemang för läsning och lärande.
Meriterande kvalifikationer:
Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Är trygg i att möta barn och unga i olika åldrar.
Erfarenhet av arbete över flera enheter eller i utvecklingsuppdrag.
Kunskap om digitala verktyg och system för bibliotek.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tidsbegränsad anställning i 6 månader med tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Borlänge kommun (visa karta
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781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Språk- och kompetenscentrum Kontakt
Skolchef
Patrik Bergström 0243-740 69 Jobbnummer
9973587