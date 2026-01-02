Ambulerande konsulter sökes
Uniflex AB / Montörsjobb / Karlstad Visa alla montörsjobb i Karlstad
2026-01-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Karlstad
, Kil
, Säffle
, Degerfors
, Sunne
eller i hela Sverige
Vi letar ständigt efter nya kollegor som vill vara en del av verksamheten tillsammans med oss. Hos oss på Uniflex erbjuds du spännande utmaningar och möjlighet att utvecklas i en växande organisation som samarbetar med många attraktiva företag runtom i Värmland.
Inför kommande uppdrag söker vi dig som vill arbeta som ambulerande konsult och vill jobba hos våra kunder. Uppdragen kan bestå från allt till att arbeta som lagerarbetare, snickare, montör, eller operatör.
Att vara ambulerande konsult hos oss innebär att vi kan skicka ut dig på olika uppdrag hos våra kunder. Arbetet kan variera, allt ifrån större projekt under längre perioder till kortare uppdrag. Uppdragen kan finnas på olika orter i Värmland och vi försöker placera dig för arbete som ligger geografiskt nära där du bor. Att jobba som ambulerande konsult hos oss kan lämpa sig både för dig som söker en extra sysselsättning och för dig som vill arbeta på heltid.Publiceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
• B-körkort och egen bil
Meriterande:
• Truckkort A-B
• Traverskort
• Hjullastarbevis
Vi värdesätter motivation och drivkraft högt vilket kräver en trygg arbetsmiljö. Därför strävar vi alltid efter långa och trogna relationer, både med våra kunder och konsulter. Att vi har kul tillsammans både på jobbet och utanför är också en självklarhet!
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för att arbeta hos en eller flera kunder runtom i Värmland
• Är en god medmänniska och har förmåga att kommunicera och samarbeta tillsammans med andra människor
• Strävar efter att bli självständigt på din nya arbetsplats
• Är allmänt händig och har inga problem med att ta i när det behövs samt hjälpa till att klura på uppgifter som inte blivit lösta
Ansök med CV och tillhörande Personligt brev där du anger vilka typer av arbeten du är intresserad av.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "829". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lisamari Sallas lisamari.sallas@uniflex.se Jobbnummer
9667200