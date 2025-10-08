Ambulerande köksbiträde
Sigtuna kommun, Måltidsservice / Restaurangbiträdesjobb / Sigtuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sigtuna
2025-10-08
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Måltidsservice i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Måltidsservice ansvarar för maten och måltiden ända fram till matgästen i förskola, skola och gymnasiet samt fram till mottagningsköket på särskilda boenden. Vi tillagar cirka 10 000 portioner dagligen fördelat på cirka 44 tillagnings- och mottagningskök runt om i kommunen. Vår vision är att Sigtuna Kommuns hållbara måltidsupplevelse ska vara en av Sveriges bästa och vår mission är att ta måltidsupplevelsen in i framtiden och vidare! Vill du vara med på vår resa?
Vi söker ett ambulerande köksbiträde som kommer att vara anställd i måltidsservice och ha sin arbetsplats i våra kök på skolor och förskolor i Sigtuna kommun, där vi serverar frukost, lunch och mellanmål varje dag samt skickar mat till andra kök. I vissa utav köken arbetar man ensam.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår frukost- och mellanmålsberedning, enklare matlagning, salladsberedning, bufféservering, disk, varuplock och städning. Elektronisk beställning av varor och registrering av matsvinn och kökets egenkontroll är också arbetsuppgifter som är en del av din vardag. En av dina viktigaste uppgifter är att skapa måltider och uppläggningar som lockar till matglädje och lustfyllda samtal om maten.
Att arbeta som ambulerande köksbiträde på måltidsservice betyder att du har en daglig kommunikation och samverkan med gäster och medarbetare där ni tillsammans sätter måltidsupplevelsen i fokus. Det innebär också att du måste gilla att arbeta i olika kök varje vecka och klara av att anpassa dig till olika arbetssätt och kollegor.Kvalifikationer
Du behöver ha minst två års erfarenhet av arbete i kalla och/eller varma köket och goda kunskaper i kökets hygien- och egenkontrollrutiner. Goda kunskaper och kännedom om olika allergier är ett krav. Viktigt är att du talar, läser, skriver och förstår svenska språket för att alltid kunna garantera säkerheten i den mat vi serverar. Datavana är också ett krav.
Du älskar att ge service och brinner för att barn och elever ska få god och näringsriktig mat under hela dagen. Du är en självgående lagspelare med ett mycket flexibelt arbetssätt och sätter våra gäster och kvalitet i fokus. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa goda relationer och fina samarbeten med såväl kollegor som gäster.
Personliga egenskaper vi värderar högt är att du klarar ett snabbt arbetstempo, är strukturerad och organiserar och planerar ditt arbete väl. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i varje förändring. Kreativitet, där du ofta kommer med nya idéer eller nya angreppssätt i olika sammanhang är också en av dina framträdande egenskaper.
Måltidsservice arbetar i enlighet med Sigtuna kommuns värdegrund som sätter invånaren först, värnar allas lika värde och sätter kvalitet i fokus. Det är värderingar du måste dela och känna dig inspirerad av för att vara rätt person för rollen.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Måltidsservice Kontakt
Områdeschef
Åsa Ericsson asa.ericsson@sigtuna.se 08-591 266 69 Jobbnummer
9546680