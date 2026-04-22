Ambulanssjuksköterska Hede/Vemdalen
2026-04-22
Ambulanssjukvården söker dig som vill bedriva avancerad prehospital sjukvård där den medicinska behandlingen påbörjas hos patienten vid akut sjukdom eller olycka.
Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som ambulanssjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession. I Vemdalsområdet har vi under vintersäsong nära samarbete med de läkarmottagningar som finns i anslutning till skidanläggningarna. Läkarmottagningarna bemannas av läkare och sjuksköterska. Förutom ett nära samarbete med läkarmottagningarna så kommer du även att samverka med skidpatrull, ambulanshelikopter, räddningstjänst och fjällräddning.
Under vintersäsongen befinner sig många turister i området för att njuta av fjällvärlden i form av skidåkning, snöskoter m.m. Detta innebär att ambulansen får hantera mycket trauman och vintersportsrelaterade skador som tex frakturer. Ambulanssjukvården i Jämtland Härjedalen består av 11 ambulansstationer och en helikopterbas. Länet har 12 dygnsbemannade ambulanser, 1 dagbil och en dygnsbemannad helikopter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Som ambulanssjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ambulanssjukvården.
För oss är det viktigt att ge adekvat utbildning till våra medarbetare. Inledningsvis erbjuder vi dig ett introduktionsprogramanpassat utifrån dina tidigare erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i ambulanssjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i ambulanssjukvård sedan tidigare.
Körkort med lägst B-behörighet är ett krav, men vi ser gärna att du har C-behörighet. Som ambulanssjuksköterska behöver du även ha utryckningsförarutbildning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under ändrade omständigheter och i ett varierande arbetstempo liksom förmåga att kunna arbeta självständigt, kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter och fatta egna beslut är viktiga inslag.
Stora krav ställs på medicinska kunskaper, problemlösningsförmåga och fysisk uthållighet då fystester förekommer vid nyanställning och därefter var tredje år.
Som ambulanssjuksköterska är du ansvarsfull och trygg i din yrkesroll. Ditt arbetssätt präglas av att ha patienten och patientsäkerheten i fokus. Utifrån ett etiskt förhållningssätt har du ett gott bemötande.
Vidare förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga, att du trivs med att arbeta i team och att du aktivt bidrar med dina kunskaper och till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är intresserad av att utvecklas i din profession samt att vara delaktig i att vidareutveckla vår verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Ambulans Hede
Enhetschef
Maria Långström maria.e.larsson@regionjh.se 0680-16552
