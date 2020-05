Ambitiösa semestervikarier sökes - Rehability Hemtjänst - Rehability I Väst AB - Apotekarjobb i Falkenberg

Prenumerera på nya jobb hos Rehability I Väst AB

Rehability I Väst AB / Apotekarjobb / Falkenberg2020-05-25Rehability är ett personligt företag som erbjuder hemtjänst i centrala Falkenberg med omnejd. Vi tycker det är viktigt att våra kunder känner de som kommer in i det egna hemmet. Vår personalgrupp har stora kunskaper och ett professionellt förhållningssätt och förväntar sig att vara delaktiga samt ta ansvar. På Rehability arbetar vi för goda villkor för våra anställda i form av konkurrenskraftiga löner, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och utbildning. Ett led för en trygg och glad personal är en närvarande chef där inga frågor är fel. En chef som svarar när du som anställd behöver svar och som lyssnar när du behöver prata. Vi är lyhörda för dina åsikter och värnar om den kunskap och kompetens vår personal bidrar med. Vi har kollektivavtal tecknat mellan Almega/Vårdförbundet och Kommunal där du som anställd har tryggheten med försäkringar och bra villkor.2020-05-25Som vikarie hos oss hjälper du till med beslutade biståndsinsatser, i dessa uppgifter ingår bland annat stöd och hjälp med matsituationer, hygien, förflyttningar, aktivering m.m. Ditt uppdrag blir även att stötta kunderna i den mån det är nödvändigt och stärka deras förmåga till självständighet. Kunderna finns i Falkenberg med omnejd varför körkort är ett krav.Just nu söker vi nya medarbetare som kan tänka sig att arbeta under sommarperioden. Tjänsten är på ca 85% och sträcker sig mellan veckorna 25 - 32.Engagemang och intresse för målgruppen.Du är serviceinriktad, stabil, empatisk, lojal och har gott omdöme.Du har förmåga att samarbeta med kollegor och kunder.Du har förmåga att ta eget ansvar och att utföra arbete självständigt.Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Du kan arbeta såväl dagtid som obekväm arbetstid, dvs kvällar och helger.Erfarenhet av hemtjänst samt kunskap i Intraphone och Appva är meriterande.B-körkort är ett krav!Skicka in CV och ange hur mycket du önskar arbeta samt om du avser att vara ledig under sommaren.Ange följande referens när du ansöker: 2020:05Rekrytering sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2020-06-24Rehability i Väst ABStorgatan 1831130 Falkenberg5239087