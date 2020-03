Ambitiös och resultatorienterad Financial Controller till Valio - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Administratörsjobb i Stockholm

På Valio, har människor alltid blickat framåt. Idag, är vi ett ambitiöst och internationellt matföretag vars produkter säljs över hela världen. Vi drivs av ett ansvarsfullt agerande i allt vi gör och tillsammans med våra partners är målet att göra vår mjölkproduktion koldioxidneutral fram till 2035.1994 introducerades Valio i Sverige och har kontinuerligt ökat tillväxten på den svenska marknaden och omsatte 2019 ca 1 250 MSEK. Valio Sverige är en stark aktör inom laktosfritt mejeri och finns även väl representerade inom yoghurt, smör samt växtbaserat alternativ.Nu söker vi en ambitiös och resultatorienterad Financial Controller till ekonomiavdelningen på Valio Sverige, Stockholm.Vi söker dig som är positiv, prestigelös, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga då du är en viktig tillgång för såväl ekonomi-, sälj- och marknadsorganisationen. Det är en självklarhet att du arbetar på ett mycket noggrant och strukturerat sätt.Rollen innefattar i huvudsak följande arbetsuppgifter* Stöd till sälj- och marknadsorganisationen av intäkts- och kostnadsuppföljning* Estimat, kalkyler och analys av utfall och resultat* Försäljningsrapportering, internt och externt* Ansvar för budgetprocessen, sammanställning och format* Kundreskontrahantering* Back-up till redovisningsansvarigVem är du?Vi söker dig som har minst 3 - 5 års erfarenhet från en liknande controllerroll gärna från liknande bransch och med en akademisk examen. Du är en ansvarstagande och analytisk person som drivs av arbetet med siffror och uppskattar att vara en del av en ambitiös och familjär organisation där du har möjlighet att skapa relationer och bidra med nya idéer. Du har även en naturlig fallenhet för att se helheten och en öppenhet för förändringar.Du ska ha mycket goda Excel kunskaper och av Officepaketet generellt, samt även erfarenhet från hantering av stor mängd data. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.Du erbjudsDu erbjuds ett varierande och ansvarsfullt arbete i en mycket professionell och trevlig miljö. Vår verksamhet styrs av våra värderingar; fokus på kund och konsument, ansvar, förnyelse och samarbete. Du ges möjlighet att påverka både din roll och företagets utveckling.I denna rekrytering samarbetar Valio med Jurek Rekrytering och Bemanning. Då urvalsprocessen sker löpande så ser vi gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström på telefon: 0707- 51 93 43 eller via mail: marie.kallstrom@jurek.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Du är varmt välkommen att ansöka till denna tjänst via vår hemsida www.jurek.se. Vi ser fram emot att höra från dig!Om verksamhetenPå Valio, arbetar vi tillsammans för att göra livet bättre. Vi utvecklar och producerar innovativa och näringsriktiga matprodukter som är älskade av våra konsumenter i 60 länder. Valio är Finlands största matexportör som är ägs av finska bönder med familjeägda gårdar. Vår prioritet är att våra medarbetare ska växa och utvecklas i sitt arbete och vi vill ge dem de bästa förutsättningarna att kunna göra det.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-03-03Fast lönSista dag att ansöka är 2020-04-02