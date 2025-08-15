Ambassadör till Levamottagningen AB
2025-08-15
Vill du vara en del av en meningsfull satsning och påverka företagskulturer på djupet med fokus på mental hälsa? Brinner du för att förbättra arbetsmiljö och alla medarbetares välmående? Vill du arbeta självständigt, skapa långsiktiga relationer och påverka hur företag ser på hälsa? Då är detta rätt roll för dig!
Vi har ett tydligt uppdrag - att vara en trygg plats där individer, familjer och företag får kvalificerat stöd för att utvecklas och må bra genom livet.
Vi tror på att varje människa är ett spektrum av möjligheter, och vårt team med både ambassadörer och terapeuter är här för att hjälpa dig utforska och förstå dem. Med omtanke, hjärta och odelad uppmärksamhet erbjuder vi en plats där det känns okej att vara precis den du är - och en stadig grund för den du vill bli.
Som ambassadör hjälper du företag att förstå värdet av professionellt psykologiskt stöd för sina medarbetare. Genom utbildning, nätverkande och strategisk rådgivning skapar du affärsmöjligheter och bidrar till att bygga en starkare arbetskultur med fokus på förbättrad mental hälsa.
Vi erbjuder:
Frihet att styra ditt arbete
Gedigen utbildning och mentorskap
Konkurrenskraftig ersättning baserad på resultat
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom HR, ledarskap eller personalansvar
Är målmedveten, självgående och lösningsorienterad
Är bosatt i Stockholmsområdet eller Skåne
Tillsammans för välmående
Du behöver ingen anledning för terapi. Utveckling är för alla. Vi utbildade i att lyssna, se, förstå och skapa förändringar. Det som gör Levamottagningen unik är att vi inte bara fokuserar på ett problem som ska lösas - vi ser en hel människa. Därför ger vi rådgivning som är både kvalificerad och personlig; vi hjälper dig att hitta rätt yrkeskategori (psykolog, psykoterapeut eller psykiater), den mest effektiva metoden. En personlig matchning som känns trygg och rätt för dig. Vi hjälper dig att reda ut om det finns flera faktorer som påverkar din utmaning - och i vilken ordning de bör hanteras, allt för att skapa en trygg väg framåt för dig.
Levamottagningen grundades av Åsa Hedrén Videbaek, legitimerad psykoterapeut sedan 2006. Med en lång bakgrund som ledare och entreprenör inom privata vårdbolag tog Åsa år 2024 steget att öppna Levamottagningen. Idén var enkel men viktig; att samla ett engagerat team av psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, coacher och psykiatriker, med fokus på medkänsla och kvalificerad omsorg från första kontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: thomas@tcfm.se Arbetsgivare Levamottagningen AB
(org.nr 559477-1205), https://www.levamottagningen.se/ Jobbnummer
9460246