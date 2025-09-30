Amarà Stockholm Söker Medarbetare!
2025-09-30
Är du en engagerad och serviceinriktad person med passion för mode och kundservice? Då är det dig vi söker!
AMARÀ STOCKHOLM är en exklusiv butik specialiserad på unika fest- och balklänningar. Vi växer och söker nu fler medarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Ge personlig service och vägledning till våra kunder.
Hantera försäljning och kassaarbete.
Hjälpa till med provningar och skräddarsydda anpassningar.
Bidra till en trivsam och inspirerande butiksmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kundservice, gärna inom mode eller retail.
Är social, positiv och har ett öga för stil och design.
Kan arbeta självständigt och i team.
Är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger.
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsmiljö mitt i modevärlden.
Möjlighet att utvecklas inom mode och kundservice.
En engagerad och stöttande arbetsgrupp.
Intresserad? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb@amarastockholm.se
. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Välkommen till AMARÀ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: jobb@amarastockholm.se Arbetsgivare Mará Group AB
(org.nr 559460-7649)
Hamngatan 10 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Kontakt
Hanna Josefsson jobb@amarastockholm.se 0812828282 Jobbnummer
