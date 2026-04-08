Amanuenser till undervisningsuppdrag vid Energisystem
Om jobbet
Vi söker nu timavlönade amanuenser, som vid behov och överenskommelse kommer att assistera kursansvariga lärare i kurser som ges av avdelningen Energisystem. Arbetsuppgifterna kan innebära lektions- och seminarieundervisning, handledning, samt rättning av rapporter. Arbetsuppgifterna kan också omfatta enklare form av administration samt assistenttjänstgöring i forskningsprojekt.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på avancerad nivå, företrädelsevis sista året.
Amanuensanställningen är direkt kopplad till avancerade kurser som olika lärarlag ansvarar för. Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitet. Du ska vidare vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha pedagogiska färdigheter och vara intresserad av respektive ämnesområde.
Det är meriterande om du studerar eller har studerat vid Linköpings universitet. Det är också meriterande om du studerar sista året på avancerad nivå samt att du kan visa upp dokumenterade goda ämneskunskaper inom de områden du förväntas undervisa i, vilket bland annat rör energisystem generellt och specifikt energidatahantering av stora dataunderlag. Erfarenhet av tidigare undervisning är meriterande, liksom att du finns tillgänglig för uppdrag under resterande del av innevarande och nästkommande termin.
Din arbetsplats
Du kommer vara en del av Avdelningen Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen har ett stort grundutbildningsuppdrag som omfattar undervisning vid civilingenjörsprogrammen Energi - miljö - management (300 hp) och Maskinteknik (300hp) samt Mastersprogrammet Sustainability Engineering and Management (120 hp).
Om anställningen
Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse. En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Anställningen är timavlönad.Publiceringsdatum2026-04-08Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 6 maj 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120054". Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Linköpings universitet (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Caroline Löfqvist caroline.lofqvist@liu.se Jobbnummer
9842084