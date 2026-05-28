Amanuenser till samhällsvetarprogrammet för uppdrag som SI-ledare
Mittuniversitetet, Universitetsbibliotek och studentstöd / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-05-28
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Universitetsbibliotek och studentstöd i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Universitetsbibliotek och studentstöds (UB) uppdrag är att erbjuda bibliotekstjänster, lärande- och studentstöd. Lärandestödet innefattar att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda en inspirerande studiemiljö för studenter. Med studentstöd avses stöd till studenter i akademiskt skrivande, matematik och statistik, studieteknik samt informationssökning och referenshantering. Dessutom finns inom avdelningen central studievägledning, pedagogiskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning samt studenthälsa.
Universitetsbibliotek och studentstöd ansvarar för ett projekt i metoden samverkansinlärning (SI) på Mittuniversitetet. Samverkansinlärning innebär att utbildade SI-ledare håller i regelbundna studieträffar för studenter i en viss kurs. Träffarna fokuserar på att utveckla effektiva studietekniker, förbättra förståelsen för kursinnehållet och öka självförtroendet inför tentor. Personal vid UB utbildar SI-ledarna, samordnar arbetet samt fungerar som ett handledarstöd till SI-ledarna.
Nu söker vi 1-2 SI-ledare till samhällsvetarprogrammet för en deltidsanställning vid UB. Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill utbilda dig till SI-ledare och förbereda och hålla i studieträffar inom samhällsvetarprogrammet på campus i Sundsvall. Som SI-ledare planerar du och håller i ungefär en träff per vecka i 1-2 timmar för en grupp om 5-15 studenter, rapporterar närvaro samt deltar i handledarträffar. I rollen ingår även att delta i utvecklings- och utvärderingsarbete.
Behörighet
Du studerar på samhällsvetarprogrammet vid Mittuniversitetet och är godkänd på B-kursen i statsvetenskap. Du är intresserad av pedagogik och av att stödja andra studenter i deras lärande. Du utvecklar gärna din egen ledarskapsförmåga.
Du kommer att anställas som amanuens och ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är relationsskapande, initiativtagande och självständig. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar lyhört och arbetar konstruktivt med andra. Vidare är du strukturerad, organiserad och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.
Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 7,5-15 % av heltid (3-6 timmar per vecka) från och med 2026-09-01 eller med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till tider utanför deltagarnas schemalagda föreläsningar. Uppdraget bestäms terminsvis, dock längst till och med 2027-01-31.
Anställningen kan komma att förnyas i enlighet med 5 kap. 12§ Högskoleförordning (1993:100).
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av Mikael Reberg, 010-142 84 77 mikael.reberg@miun.se
eller Anna-Karin Enqvist, 010-142 81 80, anna-karin.enqvist@miun.se
. Så ansöker du
Berätta om dig själv och varför du vill arbeta som SI-ledare. Bifoga meritförteckning/CV.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-06-18.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
)
851 70 SUNDSVALL Arbetsplats
Mittuniversitetet, Universitetsbibliotek och studentstöd Kontakt
Börje Norlin, Saco 010-1428594 Jobbnummer
9933778