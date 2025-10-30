Amanuenser till LiU Sustainability Transformations (LiUST)
2025-10-30
Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
LiU Sustainability Transformations (LiUST) är en nyinrättad centrumbildning vid LiU.
I centrets verksamhet ingår ett studentteam som ska bestå av ett antal studentamanuenser från olika fakulteter/området Utbildningsvetenskap och program. Arbetsuppgifterna för studentteamet är att delta i veckovisa teammöten, säkerställa närvaro på LiU Sustainability Transformations kontor, samt genomföra utrednings-och handläggningsuppdrag, utforma och stödja idéskapandeprocessen och genomförandet av initiativ och evenemang.
Vi söker nu 1-2 amanuenser, som kommer att assistera centrets koordinatorer med olika arbetsuppgifter under centrets uppstartsfas.
Om dig
För att kunna anställas som amanuens måste du vara antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Linköpings universitet.
Du ska vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, ha goda kommunikationsfärdigheter och ha ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor i bred bemärkelse.
Det är också meriterande om du studerar på avancerad nivå samt att du kan visa upp dokumenterade tidigare erfarenheter och engagemang som är relevant för uppdraget.
Din arbetsplats
Dina arbetsuppgifter kommer att genomföras inom ramen för centrets verksamhet, och vara huvudsakligen platsbundna till universitetets campus. Organisatoriskt anställs du vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).
Om anställningen
En anställning som amanuens regleras i 5 kap. Högskoleförordningen. Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid.
För denna anställning gäller en omfattning om 20%, och anställningen gäller från 1 december upp till 6 månader med möjlighet till förlängning.
Lön och förmåner
Lön enligt LiU:s centrala avtal om amanuenslön. Läs mer om förmåner för anställda här. Anställningen är månadsavlönad.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 21 november 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
